Eau chaude citronnée avant de se coucher : une astuce intéressante

L'ESSENTIEL Le brocoli, les oranges, le poivron rouge cru ou encore le cassis sont des aliments riches en vitamine C.

Le citron est un aliment peu calorique car il ne contient que 26 calories pour 100 grammes.

Stress, anxiété, chaleurs… Il est parfois difficile de trouver le sommeil. Pour y parvenir, certains ont un petit rituel : boire de l’eau chaude citronnée avant de dormir. Le mélange n’est pas difficile : un peu d’eau chaude avec une rondelle et le tour est joué. Mais est-ce réellement efficace ?

Un rituel apaisant avant de dormir

Pour l’instant, aucune étude n’a permis de prouver que ce breuvage aidait à l’endormissement. Néanmoins, il peut constituer un rituel avant le coucher qui aide à l’apaisement, un critère très important pour bien dormir. Mais c’est surtout sa teneur en eau qui expliquerait l’effet relaxant de l’eau chaude citronnée. En boire avant de dormir - ou à n’importe quel moment - permet de s’hydrater.

Dans une étude publiée en 2014 dans la revue PLoS One, des chercheurs ont analysé l’impact de l’hydratation sur la qualité du sommeil. Résultat : pour les personnes qui ne s’hydratent pas suffisamment, boire de l’eau les aiderait à être plus calmes et à avoir un meilleur sommeil. En revanche, chez celles qui buvaient assez, diminuer leur apport quotidien en eau dégraderait la qualité de leur sommeil.

Le côté chaud de l’eau citronnée a aussi un rôle important. En effet, selon une étude publiée en 2008 dans la revue PLoS One, consommer une boisson chaude pourrait réduire les symptômes de la grippe et du rhume. Et ce d’autant plus avec l’eau chaude citronnée car le citron est un aliment riche en vitamine C, qui participe à la protection de nos cellules.

Le citron aiderait à perdre du poids

Pour celles et ceux qui souhaitent perdre du poids, le citron peut aussi être votre allié. Une étude publiée en 2015 dans la revue Nutrition Research explique que sa consommation, via des mixtures, aiderait à maigrir et à diminuer la masse graisseuse. Enfin, les consommateurs d’eau citronnée - mais aussi d’autres agrumes - ont également moins de risque d’avoir une maladie cardiaque selon une étude publiée en 2019 dans la revue Oxid Med Cell Longev.

Avec les fortes chaleurs de ce week-end, l’envie ne sera peut être pas aux boissons chaudes… En revanche, n'hésitez pas à mettre une rondelle de citron dans votre eau gazeuse. Un bon moyen de s’hydrater en se faisant plaisir tout en prenant soin de votre santé !