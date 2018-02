Mal de gorge : le thé, le miel et le citron sont-ils vraiment efficaces pour soulager ?

Alors qu'une nouvelle vague de froid frappera la France dès demain, les épidémies de rhume font rage depuis ces derniers mois. On connaît tous les astuces de grand-mère qui consistent à boire un thé bien chaud agrémenté de citron et de miel pour protéger notre gorge et soigner un rhume carabiné. Mais ces méthodes sont-elles vraiment efficaces ? Trois médecins américains interrogés par la Nationale Public Radio (NPR) nous éclairent sur le sujet.

Pour commencer, les experts précisent qu'il n'existe presque pas d'étude clinique visant à prouver les bienfaits de ces aliments sur un rhume. Et pour cause : s'il est aisé de définir l'efficacité d'un médicament en testant son effet placebo, il est en revanche beaucoup plus difficile de transposer cette vérification avec des aliments comme le thé ou le miel, notent les médecins.

Le thé, le miel et le citron présentent néanmoins des vertus naturelles avérées. Le premier se révèle par exemple particulièrement efficace pour soulager les maux de gorge. "Je dois reconnaître que lorsque qu'un patient me consulte pour un rhume, je lui conseille souvent de siroter du thé", explique le Dr Edward Damrose, chef du service laryngologie au centre Stanford Health Care.



"Je ne suis pas sûr que ce soit le thé lui-même qui ait la propriété bénéfique, ou que l'eau chaude coupe les mucosités et fasse que les patients se sentent bien", tempère-t-il. Le liquide chaud permet en effet de libérer la gorge, qui sous l'effet de l'inflammation gonfle et engendre des difficultés à avaler. Autrement dit, un verre d'eau chaude conduirait au même effet. Cette solution serait même préférable puisqu'elle est totalement dénuée de caféine et de théine (contrairement au thé.)

Ce sujet vous intéresse ? Venez en discuter sur notre forum ! Accéder au forum

Citron : à consommer avec modération

Les médecins qui ont répondu aux questions de la NPR sont en revanche plus dubitatifs en ce qui concernent le miel. Selon le Dr Jennifer Long, professeure adjointe de chirurgie cervico-faciale à l'école de médecine David Geffen, les bienfaits de cette astuce relèvent du pur domaine de la spéculation. Un point de vue partagé par le Dr Damrose et par le Dr Maya Sardesai, professeure agrégée d'oto-rhino-laryngologie et de chirurgie à l'école de médecine de l'Université de Washington. Toutefois, aucun de ces trois experts ne notent d'effet aggravant à recourir au miel pour soulager le mal de gorge. Donc, vous pouvez en principe consommer du miel sans problème, mais si l'on en croit les médecins, cela ne garantit pas que vous vous sentirez mieux après.



Le citron est en revanche loin de faire l'unanimité. "Je me fais du souci à propos de la consommation excessive de citron parce que cet aliment est très acide, et les acides peuvent être irritants pour la gorge", considère le Dr Long. Un avis similaire à celui du Dr Sardesai qui émet des réserves sur l'acidité du citron, mais qui note toutefois les bienfaits de cet aliment riche en vitamines C. De surcroît, comme l'indique le Dr Damrose, le citron possède des propriétés anti-bactériennes qui pourraient combattre la gorge infectée.

En conclusion, privilégiez l'eau chaude au thé pour soulager un mal de gorge. Ajoutez-y du citron mais pas trop (un quart devrait faire l'affaire) et quelques cuillères de miel pour donner un peu de goût à votre breuvage. Reposez-vous, inhalez de la vapeur d'eau et évitez le plus possible de parler ou de chuchoter en cas d'extinction de voix. Si les symptômes persistent, il est préférable de consulter un médecin.