Grippe ou simple rhume : cet algorithme vous aide à savoir

Si la saison hivernale rime avec neige, froid, raclette et réunions au coin du feu, elle s'associe également avec la grippe. En effet, chaque année connaît son lot d'épidémies. Mais comment différencier un état grippal d'un simple rhume, également très courant en cette période de grand froid ? Amusé par les témoignages qu'il a vu passer sur Twitter et après une visite chez son médecin, le DJ américain John Richards a dessiné un petit algorithme pour aider les internautes à y voir plus clair.

"Avez-vous l'impression d'avoir été heurté par un train ? Si la réponse est oui mais que vous n'avez pas été réellement heurté par un train, alors vous avez certainement la grippe", peut-on lire au début de l'algorithme. Sur le réseau social, la publication fait un carton : plus 9800 mentions "j'aime" et plus de 50 000 partages. La plaisanterie n'a pas échappé au médecin français Christian Lehmann qui a traduit le petit test dans notre langue et l'a publié sur son compte Twitter fin janvier avec l'intitulé "grippe : l'arbre décisionnel de diagnostic".





Ce sujet vous intéresse ? Venez en discuter sur notre forum ! Accéder au forum

Comment reconnaître une grippe ?

La grippe est une infection virale et respiratoire très contagieuse dont la principale caractéristique est "d’agripper" brutalement les malades. Tout patient qui a déjà été victime de la grippe au moins une fois connaît donc cette fameuse impression "d'être passé sous un train". Et si les symptômes d'un rhume et de la grippe s'avèrent plutôt similaires (congestion nasale, mal de gorge, toux, maux de tête, fièvre), la grippe s'avère bien plus violente. Une personne en état grippal est en principe clouée au lit pendant plusieurs jours, et donc incapable de mener un rythme de vie normal.

En France, la grippe touche chaque année entre 3 et 5 % de la population (2 et 8 millions de personnes) et provoque entre 1500 et 2000 morts, essentiellement chez les personnes de plus de 65 ans, les plus fragiles. Pour l'éviter, il est important recommander de se laver régulièrement et soigneusement les mains, de se servir d’un mouchoir jetable pour se moucher, tousser ou éternuer, de limiter le plus possible les contacts physiques et d'ouvrir régulièrement les fenêtres chez soi afin de diminuer la propagation du virus.