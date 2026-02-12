Cancer du poumon : cette habitude alimentaire pourrait l’aggraver

Le cancer du poumon n’est pas seulement lié au tabac. Il pourrait aussi être influencé par l’alimentation. Dans Nature Metabolism, des chercheurs de l'Université de Floride expliquent avoir découvert un lien entre la consommation de sucre et le développement de l'adénocarcinome pulmonaire. Ce type de tumeur représente environ 40 % des cancers du poumon.

Cancer du poumon : quels sont ses liens avec l'alimentation ?

"On n'a pas traditionnellement considéré le cancer du poumon comme une maladie liée à l'alimentation, explique Ramon Sun, docteur en sciences, professeur associé à l’Université de Floride et co-auteur de ces travaux. C'est le cas pour des maladies comme le cancer du pancréas ou du foie. Cependant, lorsqu'il s'agit du cancer du poumon, l'idée que l'alimentation puisse jouer un rôle est rarement évoquée." En 2020, ce scientifique a mis au point une plateforme dite de métabolomique, une science qui étudie les métabolites comme les acides aminés et les sucres. "Cette plateforme a offert une nouvelle perspective pour visualiser les maladies, permettant aux chercheurs de discerner des schémas et des interactions moléculaires jusqu'alors inconnus avec une précision et une profondeur d'analyse remarquables", développe le spécialiste.

Cela lui a permis, avec son équipe, d’analyser les liens entre glycogène et cancer. "Cette molécule de stockage, composée de glucose (un sucre simple), s'accumule en grande quantité dans divers cancers et autres maladies", rappelle-t-il. En laboratoire et grâce à différentes modélisations informatiques, les chercheurs ont découvert que, dans le cancer du poumon, le glycogène agit comme un métabolite oncogène, soit comme un "appât pour les cellules cancéreuses". "Plus les cellules cancéreuses contiennent de glycogène, plus la tumeur se développe et plus elle progresse", expliquent-ils.

Glycogène : le sucre contribue à la croissance des tumeurs

Dans leur essai sur des souris, ils ont nourri les animaux avec un régime alimentaire occidental riche en graisses et en fructose. Ce dernier favorisait ainsi l’augmentation du glycogène sanguin. Les scientifiques américains ont observé une prolifération des tumeurs pulmonaires. "Inversement, la diminution du taux de glycogène a entraîné un ralentissement de la croissance tumorale", complètent-ils. Selon eux, le régime alimentaire occidental typique augmente les niveaux de glycogène, ce qui alimente les tumeurs pulmonaires en leur fournissant les éléments nécessaires à leur croissance.

L'alimentation contribue à la prévention du cancer

"Le glycogène est un ‘indicateur exceptionnellement fiable’ de la croissance tumorale et du risque de décès chez les patients atteints de cancer du poumon", estime Ramon Sun. D'après lui, ces conclusions illustrent la nécessité de développer des campagnes de prévention, similaires à celles concernant le tabac, pour l’alimentation. "Promouvoir de meilleures habitudes alimentaires peut être un outil puissant dans la prévention du cancer du poumon", conclut Matthew Gentry, co-auteur.