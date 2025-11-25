Cancer du poumon : les régimes à indice glycémique élevés pourraient être un facteur de risque

L'ESSENTIEL Les personnes qui suivent un régime à indice glycémique élevé ont plus de risque de souffrir d'un cancer du poumon.

Par contre, celles qui ont une alimentation avec une charge glycémique élevée ont un risque moindre.

Les chercheurs concluent que la qualité de l'alimentation joue un rôle important dans la maladie.

Le contenu de votre assiette joue sur votre risque de cancer du poumon. Des chercheurs de Chongqing University Hospital ont découvert que les personnes dont le régime repose sur des aliments à indice glycémique élevé comme les frites, le pain blanc, les féculents ou les sucreries, avaient plus de risque de développer un cancer du poumon.

Leurs résultats détaillés ont été publiés dans la revue Annals of Family Medicine le 24 novembre 2025.

Cancer du poumon : attention aux aliments avec des indices glycémiques élevés

Face à des études présentant des résultats contradictoires sur l’association de l'indice glycémique et le risque de cancer du poumon, l’équipe chinoise a décidé de se pencher sur ce dossier. Elle a repris les données de la cohorte U.S. National Cancer Institute's Prostate, Lung, Colorectal and Ovarian Cancer Screening Trial qui compte plus de 101.000 personnes. Ces dernières ont été suivies pendant 12 ans.

L’analyse de leurs dossiers médicaux montre que les personnes qui ont un régime avec un indice glycémique élevé voient leur risque de tumeurs pulmonaires malignes grimper de 13 % dans l’ensemble. Cette association était observée aussi bien pour le cancer du poumon non à petites cellules que pour celui à petites cellules.

Les aliments avec une bonne charge glycémique protègent du cancer du poumon

Après avoir étudié le lien entre l’indice glycémique alimentaire et le cancer du poumon, les chercheurs se sont concentrés sur la charge glycémique. C’est-à-dire la capacité de l’aliment à élever la glycémie en fonction de la quantité consommée. Par exemple, le miel et les pâtes blanches ont tous les deux des indices glycémiques de 55, mais on ne mange pas la même quantité. La charge glycémique permet de prendre cela en compte.

En étudiant cette charge glycémique, les scientifiques ont fait une autre découverte. Les personnes qui avaient des régimes avec la charge glycémique la plus élevée avaient un risque 28 % plus faible de cancer du poumon par rapport à celles affichant la charge glycémique la plus faible. Ce lien était observé pour le cancer du poumon non à petites cellules, mais pas pour le cancer du poumon à petites cellules.

Ces différents résultats conduisent l’équipe à conclure que les régimes qui contiennent moins d'aliments à indice glycémique élevé et de plus grandes quantités de glucides de haute qualité – comme les légumes, les fruits et les grains entiers – aident à réduire les risques de cancer du poumon.