Cancer du poumon : le risque lié au radon pourrait se mesurer … dans vos ongles de pieds

L'ESSENTIEL Le radon est un gaz radioactif naturellement présent dans les sols.

En France, le radon est le deuxième facteur de risque du cancer du poumon, après le tabac.

Des chercheurs ont mis au point une méthode pour mesurer l’exposition individuelle au radon en analysant les ongles de pieds.

En France, le radon est le deuxième facteur de risque du cancer du poumon, après le tabac, selon l’Institut national du cancer (INCa). Bien qu’il soit reconnu comme agent cancérigène pulmonaire par Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) depuis 1987, il reste encore peu connu du grand public.

Analyser les ongles de pieds pour mesurer l’exposition au radon

Avec certitude, la plupart des patients peuvent dire le nombre d’années qu’ils ont passé à fumer. En revanche, il est difficile d’évaluer l’exposition individuelle au radon. Pour y remédier, des chercheurs de l'Université de Calgary, au Canada, ont mis au point une méthode pour la mesurer.

Ils l’expliquent dans une nouvelle étude, publiée dans la revue Environment International. Ils ont réussi à évaluer le taux de radon d’une personne en analysant ses ongles de pieds. D’après leurs conclusions, les résultats sont fiables.

“Nous avons découvert que nos ongles de pieds conservent, à long terme, des traces de notre exposition à des substances radioactives présentes dans l’environnement, comme le radon, explique le Dr Aaron Goodarzi, principal auteur de l’étude, dans un communiqué. Ils constituent en quelque sorte une archive biologique de nos expositions passées.”

Forts de ces résultats, les chercheurs passent actuellement à la deuxième étape : un essai à grande échelle pour lequel ils souhaitent recruter jusqu’à 10.000 volontaires canadiens. Ceux-ci devront mesurer le taux de radon à leur domicile (des appareils, appelés dosimètres, peuvent relever la concentration de ce gaz en intérieur) et envoyer des échantillons de leurs ongles de pieds aux chercheurs.

"Si cet essai de validation s’avère concluant, il pourrait transformer la prévention du cancer [du poumon] au Canada, assure Dr Aaron Goodarzi. Les données recueillies pourraient étendre le dépistage et le diagnostic précoces à un plus grand nombre de patients dont le cancer du poumon n’est pas lié au tabac."

Aérer son logement pour limiter la concentration de radon

La concentration de radon dans l’air dépend principalement des propriétés des sols, où il est naturellement présent. Selon la Ligue contre le cancer, certaines zones y sont plus exposées en France. Il s’agit notamment de la Bretagne, de la Corse, des Alpes, des Vosges et du Massif central. L'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection (ASNR) propose aussi une cartographie du potentiel du radon qui permet de voir le risque de chaque commune.

À l'air libre, le radon est inoffensif. Mais en intérieur, il peut s’accumuler et devenir néfaste pour la santé. Ainsi, pour limiter la concentration de radon à domicile, il est recommandé d’aérer régulièrement votre logement. L’idéal est d’ouvrir les fenêtres au moins 10 minutes par jour dans chaque pièce.