Ce signe à la fin de la cinquantaine prédit les risques de fragilité

L'ESSENTIEL La fragilité se caractérise par une vulnérabilité accrue à la maladie, aux chutes, aux hospitalisations ainsi qu’une mortalité plus élevée.

Un temps de réaction plus long lors de tâches cognitives était associé à une plus grande fragilité plus tard chez les adultes de 57 à 70 ans.

Ce lien varie toutefois selon les sexes et les domaines cognitifs.

La fragilité est un syndrome clinique lié à la vieillesse qui se caractérise par une vulnérabilité accrue aux événements péjoratifs, comme la maladie, les chutes, les hospitalisations ainsi qu’une mortalité plus élevée. Pouvoir prédire les risques de développer ce trouble plus tard pourrait aider à prévenir ses conséquences.

Des chercheurs de l'université de Jyväskylä ont trouvé un moyen de le faire. Ils ont découvert qu’un temps de réaction plus long et une précision de réponse moindre lors de tâches cognitives entre 57 ans et 70 ans est lié à des niveaux de fragilité élevés plus tard.

Un lien entre une baisse des performances cognitives et la fragilité

Pour cette étude publiée dans la revue Gerontology, les chercheurs ont suivi 1.279 personnes âgées de 57 ans à 70 ans. Ils ont passé des tests de capacités cognitives à trois occasions différentes pendant l’étude. Les données ont ensuite été analysées. Elles montrent qu’une baisse des performances cognitives à la fin de la cinquantaine peut prédire la fragilité.

"Nos résultats ont montré qu'un temps de réaction plus long lors de tâches cognitives était associé à une plus grande fragilité plus tard chez les adultes de 57 à 70 ans", précise Anna Tirkkonen, auteure de l’étude. "Concernant la précision des réponses, cette association a été observée chez tous les participants, et particulièrement chez les femmes."

Les liens avec le développement de la fragilité étaient beaucoup plus marqués sur l'exactitude des réponses que le temps de réaction. Toutefois, cette association dépendait du domaine de la fonction cognitive examinée.

Fragilité : les risques peuvent être repérés à la fin de la cinquantaine

Pour les chercheurs, leurs résultats mettent en évidence un lien entre les fonctions cognitives et la fragilité chez un groupe d'âge plus jeune que celui habituellement étudié. C'est-à-dire les personnes qui sont dans la fin de la cinquantaine.



"Nos résultats indiquent que ces associations sont déjà visibles à la fin de la cinquantaine et qu’elles varient selon le sexe, ainsi que selon le domaine cognitif et le trait particulier évalués", conclut Anna Tirkkonen dans un communiqué.