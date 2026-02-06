Consommation d’antioxydants : un risque pour les enfants à naître ?

L'ESSENTIEL Les hommes qui veulent concevoir un enfant doivent faire preuve de prudence avec les suppléments antioxydants.

Une consommation excessive d'antioxydant peut influencer le sperme et le développement craniofacial précoce de la progéniture.

Les malformations du visage étaient surtout observée chez les descendants femelles.

Anti-inflammatoire, anti-âge, détoxification, soutien respiratoire ou du système immunitaire…. On prête de nombreuses vertus aux antioxydants. Beaucoup d’entre eux sont d’ailleurs conseillés aux couples ayant des désirs d’enfant et des problèmes de fertilité. Mais les chercheurs de l’université Texas A&M mettent en garde : plus n’est pas toujours mieux.

Ils viennent de mettre en évidence dans une étude publiée dans la revue Frontiers in Cell and Developmental Biology qu’une consommation excessive en suppléments antioxydants peut impacter le sperme et le développement craniofacial du bébé.

ADN modifié et malformation faciale en cas d’excès d’antioxydants

Lors de cette étude, les chercheurs se sont concentrés sur les compléments antioxydants, N-acétyl-L-cystéine (NAC) et sélénium (Se). Ils se sont penchés sur ces deux suppléments, car en plus d’être très utilisés, ils sont aussi prescrits pour traiter le stress oxydatif causé par une consommation excessive d'alcool. Or, l’équipe ayant déjà travaillé sur les effets de l’alcoolisme des parents sur les foetus, elle voulait vérifier si les antioxydants pouvaient aider à réduire les risques de malformations liés à l’alcool.

Après avoir donné les suppléments à des souris mâles pendant six semaines, les chercheurs n’ont pas observé d'effets bénéfiques, loin de là. Ils ont remarqué que la consommation régulière de fortes doses d'antioxydants influence négativement l'ADN des spermatozoïdes. De plus, la progéniture de ces rongeurs présentait des différences de forme du crâne et du visage.

"Quand nous avons constaté que les descendants de mâles ayant reçu uniquement de la NAC présentaient des différences au niveau du crâne et du visage, cela a été une surprise, car cette molécule est généralement considérée comme bénéfique", reconnaît le Pr Michael C. Golding qui a dirigé l’étude. "Lorsque nous avons réfléchi à la question, nous avons réalisé que c'était logique : on prend une multivitamine pour assurer un équilibre, mais si ce que l'on prend pour assurer cet équilibre est déséquilibré (la dose d'antioxydants est trop élevée), alors ce n’est pas une bonne chose."

L’effet était plus visible chez les bébés de sexe féminin

Les chercheurs ont constaté que l’effet de l’excès de NAC était plus prononcé chez les bébés femelles. Elles avaient des yeux nettement plus rapprochés et un crâne plus petit, des symptômes similaires au syndrome d'alcoolisation fœtale.

"En pédiatrie, il est communément admis que le visage reflète le cerveau, car le cerveau et le visage se forment simultanément", explique le Pr Golding dans un communiqué. "Lorsque le visage se développe (pendant la gestation), il utilise des signaux provenant du cerveau pour savoir où se positionner, et si les deux ne sont pas alignés, il y a soit un retard, soit une anomalie du développement cérébral. Donc, si l’on observe des anomalies au niveau de la ligne médiane du visage, on observera probablement des anomalies similaires au niveau de la ligne médiane du cerveau."

"Les personnes présentant ces anomalies ont généralement des problèmes de contrôle des impulsions, des affections neurologiques comme l’épilepsie et d’autres troubles du développement", ajoute-t-il.

Trop d’antioxydants n’est pas bon pour la santé

Le Pr Golding appelle les hommes ayant un désir d’enfant à être prudent avec les antioxydants. Il ajoute que l’excès peut "en fait être néfaste, surtout en l'absence de raison médicale justifiant la prise d'un complément antioxydant". Il conseille de bien vérifier la quantité de composés et la composition des suppléments pris. "Cela concerne notamment la NAC, un ingrédient clé de nombreuses multivitamines, souvent présente en grande quantité dans ces comprimés."

"Le message principal, c'est qu'il faut trouver un équilibre. Imaginez-vous comme une plante : si vous l'exposez trop longtemps au soleil, elle se déshydratera. Si vous l'arrosez trop, ses racines pourriront. Mais si l'on trouve le juste équilibre entre soleil et eau, c'est là que la croissance a lieu. La santé réside dans cet équilibre", conclut l’expert. "Si vos vitamines vous apportent 1 000 % de l’apport quotidien recommandé, vous devez être prudent", estime-t-il. "Si vous vous en tenez à 100 %, tout devrait bien se passer."