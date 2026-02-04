Carole Tolila se confie sur sa fausse-couche : «Il y a ce vide, d'autres femmes le ressentent aussi»

L'ESSENTIEL Sur le plateau des Maternelles XXL, l’animatrice Carole Tolila, qui éprouve le besoin d'avoir un troisième enfant, confie avoir subi trois fausses couches.

Étant donné que "le risque de fausse couche augmente avec l'âge", elle y renonce désormais.

"On a la chance d’avoir deux merveilleux enfants, on se raccroche beaucoup à ça", déclare son mari.

"À 43 ans, je pleure à mon anniversaire. Je me dis : 'Bon là, c’est fini'. Il faut fermer la porte. Et je retombe enceinte, et rebelote, le cœur s’arrête à nouveau", confie Carole Tolila, animatrice de Silence, ça pousse, sur le plateau des Maternelles XXL. À ce moment-là, la grossesse est interrompue. "Même si je pleure, je le vis mieux", car ce n’est pas la première fois qu’elle vit cette épreuve. Après avoir fait plusieurs examens, les médecins lui annoncent qu’elle peut retomber enceinte. "Chaque mois qui passe, à cet âge-là, on se dit c’est terrible. (…) Je retombe enceinte alors que je ne m’y attendais pas, parce que la dernière fois, j’avais mis deux ans. Et hélas, je viens de faire une troisième fausse couche à la veille de Noël."

"Le risque de fausse couche augmente avec l'âge"

Pour rappel, la fausse couche correspond à un arrêt spontané de la grossesse avant la 22ème semaine d’aménorrhée (soit environ cinq mois). Il s’agit de la date de viabilité du fœtus. L’interruption de grossesse est dite précoce si elle survient avant la 14ème semaine d’aménorrhée (au premier trimestre). "C'est le cas le plus fréquent. Elle est le plus souvent isolée : la femme enceinte fait une seule fausse couche", indique l’Assurance Maladie. Cependant, les fausses couches peuvent parfois se répéter. "Le risque de fausse couche augmente avec l'âge : à 25 ans, il est de 12 % par cycle et de 50 % à 42 ans." Les interruptions répétées de grossesse peuvent être liées des malformations de l'utérus, une anomalie de la cavité utérine, des anomalies génétiques ; des perturbations hormonales ou des anomalies de la coagulation sanguine. "Des facteurs favorisants peuvent s'ajouter : l'obésité, le tabagisme, une consommation excessive de café, d'alcool ou de drogues, une exposition à des pesticides, une anémie par carence en vitamine B9 ou B12..."

Désir d’enfant : "J’essaie vraiment de clôturer ce chapitre de ma vie"

Pour Carole Tolila, il est important de se livrer sur ce besoin d'avoir un autre enfant auquel elle renonce désormais. "Beaucoup de femmes me disent : 'je ne suis pas seule'. Je suis extrêmement chanceuse, j’ai deux enfants, donc même pleurer, je me dis ce n’est pas bien, parce qu’il y a des femmes qui ont des gros parcours et il y en a qui n’ont pas d’enfants. Je veux donc vraiment me satisfaire ce que j’ai. Mais il y a ce vide. J’ai découvert que d’autres femmes ayant déjà des enfants le ressentent aussi. On a beau se raisonner, on est partagées entre l’instinct et l’envie. Je ne sais pas pourquoi cette envie est là. Et j’essaie vraiment de clôturer ce chapitre de ma vie aujourd’hui."

Sur le plateau de Buzz TV, son mari, Thomas Isle, est revenu la fausse couche et le deuil de la maternité. "Cette épreuve, on l’a surmontée plusieurs fois et encore dernièrement. Trois fois au total. On a la chance d’avoir deux merveilleux enfants, on se raccroche beaucoup à ça. Après, on a toujours envie d’avoir plus dans la vie, c’est ce qu’on a essayé de faire. C’est toujours une épreuve, c’est quelque chose dont on ne parle pas. (...) On a l’impression que ce n’est rien. Ce sont des moments très douloureux."