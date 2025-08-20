Fausse couche : «On a pratiquement perdu le bébé à 24 semaines», confie Perrie Edwards

L'ESSENTIEL La chanteuse britannique Perrie Edwards a révélé avoir subi deux fausses couches.

Lorsque la trentenaire a perdu son bébé, pour la deuxième fois, à 24 semaines de grossesse, elle a été dévastée.

En cas de fausse couche isolée, l'âge est la principale cause et en cas d’interruptions répétées de grossesse, des malformations et anomalies peuvent être responsables.

Pour la première fois, Perrie Edwards, chanteuse britannique de 32 ans, a évoqué avoir subi deux fausses couches. La première a eu lieu à un stade précoce. "J'ai fait une fausse couche très tôt lors de ma toute première grossesse, et c'était très tôt. Je me souviens avoir appris que j'étais enceinte. Évidemment, j'ai commencé à saigner peu de temps après et je suis allée à l'hôpital pour passer l'échographie, et ils ont dit : 'Il n'y a pas de bébé'. Et je me suis dit : 'Oh, j'ai inventé ça'. J'ai peut-être eu un faux positif ou quelque chose comme ça", a-t-elle raconté dans un épisode du podcast We Need To Talk de Paul C. Brunson.

Plus tard, l’artiste du groupe Little Mix retombe enceinte. "C'était l'une des périodes les plus heureuses de ma vie, mais j’étais nerveuse et je me disais : 'Oh là là, je veux aller au-delà des 12 semaines. Je veux aller au-delà de ça.' Et quand j'aurai passé toutes les échographies et que la grossesse sera un pur bonheur, ce sera parfait." Finalement, sa grossesse s’est déroulée sans encombre et en août 2021, la jeune femme et son fiancé, l’ex-footballeur de Liverpool Alex Oxlade-Chamberlain, ont accueilli un garçon, nommé Axel.

Fausse couche : "Quand on porte son enfant depuis 24 semaines et qu'on a planifié la chambre, c'est vraiment difficile"

Un an après cette naissance, lors des répétitions pour la tournée d'adieu de Little Mix, Perrie a découvert qu’elle attendait de nouveau un enfant. "J’avais tous les symptômes possibles et inimaginables", a précisé la chanteuse avant de parler du "pire jour" de sa vie. Durant une échographie à 22 semaines, les médecins ont alerté sur des complications liées à la grossesse. "J'ai tout de suite compris que quelque chose n'allait pas à l'échographie, et le praticien n'arrêtait pas de me répéter la même chose… J’ai vécu une expérience extracorporelle où tout se déroule au ralenti" et elle était incapable de comprendre les paroles du professionnel de santé.

Dans un premier temps, elle fait un déni. La mauvaise nouvelle n'a été réalisée que lorsque Alex Oxlade-Chamberlain a posé sa main sur ma jambe et a dit : "Oh non. Je me souviens avoir pleuré. Mon fiancé était blessé à l'époque et il ne pouvait pas vraiment conduire. Il avait du mal à conduire, mais je ne voyais pas clair. J'étais bouleversée. Et oui, on a pratiquement perdu le bébé à 24 semaines." La chanteuse explique que cette perte était "très difficile" à vivre. "C'est bizarre, parce que la première fois que c'est arrivé, je pense que c'était si tôt, je me suis dit : 'Oh, c'est dur'. Mais je pense que quand on est enceinte, qu'on porte son enfant depuis 24 semaines et qu'on a planifié la chambre et tout ça, c'est vraiment difficile. Et personne ne le sait, à part les amis proches et la famille. Et je me souviens que peu de temps après, des connaissances m'envoyaient des messages pour me demander : 'Comment va ton ventre ?' Et je répondais : 'Il n'y a pas de ventre'."

Quelles sont les causes de fausse couche ?

Selon l’Assurance Maladie, le risque de fausse-couche augmente avec l'âge : à 25 ans, il est de 12 % par cycle et de 50 % à 42 ans. Une fausse couche isolée est "due le plus souvent à une anomalie de développement du fœtus. Selon l’hypothèse la plus probable, l’embryon présenterait des anomalies chromosomiques qui stopperaient son développement normal et aboutiraient à son expulsion."

Lorsque les fausses couches se répètent, elles sont liées à des malformations de l'utérus, une anomalie de la cavité utérine, des anomalies génétiques, des perturbations hormonales, des anomalies de la coagulation sanguine et en particulier le syndrome des antiphospholipides. Autres facteurs de risque : l'obésité, le tabagisme, une consommation excessive de café, d'alcool ou de drogues, une exposition à des pesticides, une anémie par carence en vitamine B9 ou B12.