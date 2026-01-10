Ces effets secondaires inattendus de l’orgasme féminin

L'ESSENTIEL 2,3 % des femmes ont confié avoir des réponses émotionnelles et physiques pendant l'orgasme.

63 % des femmes connaissant des phénomènes péri-orgasmiques ont indiqué pleurer.

La majorité des répondantes ont ressenti ces "symptômes" exclusivement lors de leurs ébats en couple.

Chez certaines femmes, l’orgasme n’est pas uniquement synonyme de plaisir… et cela n'a rien à voir avec les talents de leur partenaire. Certaines peuvent pleurer ou rire, tandis que d’autres peuvent avoir mal à la tête ou saigner du nez. Ces réactions inhabituelles sont appelées des phénomènes péri-orgasmiques.

S’ils sont connus par le monde scientifique, on sait peu de chose sur ces “effets secondaires” de l’orgasme. Pour mieux les appréhender, l’université Northwestern a interrogé 3.800 femmes sur leur vie sexuelle.

Premier constat de l’étude présenté dans la revue Journal of Women's Health, seulement 2,3 % des participantes avaient connu des phénomènes péri-orgasmiques après avoir atteint le 7e ciel.

Orgasme : quelles sont les réactions inhabituelles les plus fréquentes ?

Avant de répondre au sondage, les 3.800 volontaires majeures ont regardé une courte vidéo expliquant les phénomènes péri-orgasmiques. 86 d’entre elles ont confié avoir déjà eu ce type de réactions après un orgasme.

Les réactions émotionnelles sont les plus fréquentes (88 %), et cela se voit dans les réponses. 63 % des femmes ont confié avoir déjà pleuré après une expérience sexuelle positive. Elles sont 43 % à avoir ressenti de la tristesse. Le même pourcentage a eu la réaction totalement opposée en ayant une crise de rire !

Certaines femmes présentent des symptômes physiques (61 %). Le plus fréquent est le mal de tête (33 %). Il est suivi par la faiblesse musculaire (24 %), les douleurs aux pieds (19 %).

Encore plus étrange, 6 % des femmes ont leur visage qui les démange ou les chatouilles. Des éternuements et des hallucinations (4 %) des bâillements (3 %), des douleurs à l’oreille et des saignements du nez (2 %) sont aussi rapportés !

Phénomènes péri-orgasmiques : ils ont lieu le plus souvent avec un partenaire

Le sondage montre également quand surviennent ces réactions étranges surviennent. Plus de la moitié des répondantes ont reconnu avoir plus d'un des symptômes cités. 21 % ont connu à la fois des réactions physiques et émotionnelles. Près de sept femmes sur 10 ont précisé que ces phénomènes péri orgasmique ne survenaient que "parfois avec l’orgasme". Mais pour 17 % des participantes interrogées, c'est constamment !

Dans la majorité des cas, cela survient lors d’un rapport en couple. Mais 9 % des volontaires l’ont ressenti pendant la masturbation et 14 % avec l'utilisation d'un vibromasseur.

"Bien qu'il y ait eu des cas rapportés de femmes qui riaient, pleuraient ou ayant des symptômes physiques inhabituels durant l'orgasme, il s'agit de la première étude à caractériser ce que sont ces phénomènes et quand ils sont les plus susceptibles de se produire", explique le Dr Lauren Streicher à l’origine de l'étude dans un communiqué. "Les femmes doivent savoir que si elles ont des crises de rire incontrôlables chaque fois qu'elles ont un orgasme (et que rien n'était drôle), elles ne sont pas seules."