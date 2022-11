Orgasme : voici le nombre de fois où vous devriez jouir pour être plus heureux

L'ESSENTIEL Chaque année, la journée mondiale de l’orgasme a lieu le 21 décembre.

Avoir un orgasme favorise la libération de différentes hormones comme l’endorphine, la dopamine ou encore la testostérone.

Lors d’un orgasme, différentes hormones sont libérées. C’est notamment le cas de l’endorphine qui présente plusieurs bienfaits pour le moral. Cette hormone favorise notamment l’endormissement et la réduction du stress ainsi que des maux de tête. Au moment de l’extase, l’organisme sécrète également de la dopamine, une hormone qui offre un véritable regain d’énergie.

Éjaculer 21 fois par mois favoriserait le bien-être

Dans une étude publiée en 2016 dans la revue scientifique European Urology, des scientifiques américains ont observé que les hommes qui éjaculent plus de 21 fois par mois sont plus heureux que les autres. Même si l’éjaculation n’occasionne pas forcément un orgasme, ces deux phénomènes restent majoritairement concomitants.

Pour parvenir à cette conclusion, les chercheurs des universités de Harvard et de Boston ont analysé les habitudes sexuelles de 32.000 hommes pendant 18 ans. La fréquence d’éjaculation des sujets a été mesurée à trois périodes : entre 20 et 29 ans, entre 40 et 49 ans et l’année précédant la parution des résultats de l’étude.

Une éjaculation fréquente réduirait le risque de cancer de la prostate

Au cours de la recherche, les chercheurs américains ont également découvert que les hommes éjaculant plus de 21 fois par mois ont 20 % moins de risque de développer un cancer de la prostate par rapport aux participants qui éjaculent 4 à 7 fois par mois. Face à ce résultat, les scientifiques ont émis une hypothèse. Ils ont supposé que la libération d’hormones lors de l’éjaculation aurait un rôle protecteur. En cause ? Les hormones freineraient l’accumulation de substances chimiques cancérigènes dans la prostate.

L’éjaculation fréquente permet également d’améliorer la qualité des spermatozoïdes qui s'altère lorsqu'un homme n'éjacule pas régulièrement.