Orgasme : le clitoris est encore plus sensible qu'on ne le pensait

L'ESSENTIEL La stimulation du clitoris peut provoquer un orgasme.

Le clitoris est le seul organe dont le but est uniquement de procurer du plaisir.

La meilleure position pour atteindre l’orgasme féminin serait le missionnaire, lorsque la femme a un oreiller sous le bassin, car le flux sanguin est plus important vers le clitoris.

On pensait qu’il en contenait 8.000, mais c’est en fait 10.281 fibres nerveuses que contient le clitoris, selon les travaux de chercheurs de l'Oregon Health & Science University présentés lors du 23ème congrès annuel de la Société de médecine sexuelle d'Amérique du Nord et de la Société internationale de médecine sexuelle.

Plus de 10.000 fibres nerveuses dans le clitoris

Le clitoris est l’organe du plaisir sexuel féminin. Il est situé au point de rencontre des petites lèvres, sur le sexe de la femme. Il a une partie externe et une partie interne, qui inclut un nerf dorsal qui participe à la sensation de plaisir car celui-ci est composé de nerfs qui transportent des impulsions électriques entre le cerveau et le reste du corps. In fine, c’est donc ce nerf dorsal qui permet aux femmes de ressentir et de réagir au toucher.

"C’est surprenant de penser que plus de 10.000 fibres nerveuses sont concentrées dans quelque chose d'aussi petit que le clitoris", explique le Dr Blair Peters, principal auteur de l'étude, dans un communiqué.

De précédentes études estimaient que le clitoris contenait 8.000 fibres nerveuses, soit 20 % de moins que ce que viennent de trouver les chercheurs. Ainsi, pour parvenir à ce nouveau résultat, les scientifiques ont prélevé des échantillons de tissus d'un seul côté du nerf dorsal du clitoris de sept personnes réalisant des chirurgies d'affirmation de genre.

Le clitoris, un organe qui contient plus de fibres nerveuses que la main

Les scientifiques ont ensuite étudié ces tissus au microscope et ont observé qu’ils contenaient 5.140 fibres nerveuses clitoridiennes dorsales. Mais comme le nerf dorsal est symétrique, ils ont donc multiplié ce chiffre par deux pour estimer le nombre total de fibres nerveuses contenues dans le clitoris, soit 10.281.

"C'est particulièrement surprenant quand on compare le clitoris à d'autres structures plus grandes du corps humain, poursuit Blair Peters. Même si la main est beaucoup, beaucoup plus grande que le clitoris, le nerf médian (déjà connu pour avoir une densité de fibres nerveuses très élevée) ne contient que 18.000 fibres nerveuses environ, soit moins de deux fois les fibres nerveuses du clitoris qui est beaucoup plus petit".

À l’avenir, les chercheurs souhaitent mener la même étude chez l’homme afin de quantifier le nombre de fibres nerveuses dans le gland du pénis, la partie de l’organe responsable du plaisir masculin.