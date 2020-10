Sexe : aimer son corps augmente notre plaisir

L'ESSENTIEL Une meilleure appréciation du corps est liée à une plus grande satisfaction sexuelle chez les femmes

En France, le recours à la chirurgie esthétique augmente chez les femmes

Aimer son corps augmente notre plaisir sexuel, selon une nouvelle étude américaine. A l’inverse, nos complexes peuvent altérer la qualité de nos relations charnelles.



Après s’être penchés sur des utilisateurs d'applications de rencontre (Tinder, Grindr..), "une meilleure appréciation du corps était liée à une plus grande satisfaction sexuelle chez les femmes", rapportent les chercheurs. Chez les hommes, "une plus grande conscience de l'image corporelle pendant l'activité intime était associée à une plus grande difficulté d'érection, mais pas d'éjaculation", poursuivent les scientifiques.



Développer des interventions qui améliorent l'image corporelle



Ces résultats encouragent les interventions destinées aux femmes et aux hommes pour améliorer leur image corporelle et leur vie sexuelle. "Il est essentiel que les gens, quel que soit leur âge ou leur situation relationnelle, se sentent aussi à l'aise que possible lors des relations sexuelles afin de réduire la conscience de soi et améliorer le bien-être mental", estime Virginia Ramseyer Winter, coautrice de l'étude. "Je pense que cette recherche peut être utilisée sur les campus universitaires", afin de "développer des interventions qui améliorent l'image corporelle" des jeunes, ajoute-t-elle.



Les complexes des Français



Près de sept Français sur 10 n'aiment pas leur corps, selon un sondage publié par le site de rencontres Meetic. 9% des personnes interrogées aimeraient bien avoir un autre ventre, 31% aimeraient oublier leurs poignées d'amour et 19% changeraient bien leur nez. 29% des femmes souhaiteraient affiner leur cuisse, contre 4% d'hommes. De ce fait, les Françaises étaient 6% à avoir eu recours à la chirurgie esthétique en 2002 et 14% en 2009.