Sexe : deux fois plus d'adultes vivent des expériences homosexuelles

Une étude publiée dans la revue Archives of Sexual Behavior indique que le pourcentage d'adultes qui ont eu des rapports sexuels avec des personnes du même sexe a doublé depuis les années 1990. Elle révèle également que l'acceptation de la sexualité homosexuelle a augmenté parmi toutes les générations, les Millennials étant les plus réceptifs.



Jean Twenge, professeur de psychologie à la San Diego State University et auteur de Generation Me, ainsi que ses collègues Ryne Sherman de la Florida Atlantic University et Brooke Wells, de la Widener University, ont analysé les données d’une enquête nationale réalisée auprès de 30 000 adultes. Les questions portaient sur les attitudes à l'égard du comportement sexuel homosexuel depuis 1973 et sur les partenaires sexuels rencontrés depuis 1989.

Le pourcentage d'adultes déclarant avoir eu des rapports sexuels avec des hommes et des femmes est passé de 3,1% à 7,7%

Entre 1990 et 2014, le pourcentage d'hommes ayant déclaré avoir eu des rapports sexuels avec au moins un homme est passé de 4,5% à 8,2%. Le nombre de femmes ayant déclaré avoir eu des rapports sexuels avec au moins une femme est passé de 3,6 % à 8,7%. Le pourcentage d'adultes déclarant avoir eu des rapports sexuels avec des hommes et des femmes est passé de 3,1% à 7,7%.



Parmi les Millennials - les adultes âgés de 18 à 29 ans en 2010 - 7,5% des hommes et 12,2% des femmes ont déclaré avoir déjà vécu une expérience homosexuelle.

Expériences sexuelles lesbiennes

Les expériences sexuelles lesbiennes sont plus susceptibles de se produire lorsque les femmes sont jeunes, selon les chercheurs, tandis que la jeunesse ne semble pas être un facteur déterminant concernant l'expérience sexuelle homosexuelle masculine.



L'enquête a également permis de recueillir des données sur les attitudes des répondants à l'égard des relations homosexuelles. Entre 1973 et 1990, le pourcentage d'adultes qui croyaient que "les relations sexuelles entre deux adultes du même sexe n'étaient pas du tout mauvaises" a à peine bougé, passant de 11% à 13%. Depuis, cependant, cette acceptation est passée à 49% de tous les adultes et à 63% des Millennials.