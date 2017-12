Nous avons tous des tabous qui freinent notre épanouissement sexuel. Que ce soit à cause de notre éducation, de nos idées reçues sur la sexualité ou encore par habitude, certains tabous peuvent être source de souffrance.

Identifiez ses tabous

Chacun créer ses propres tabous en fonction de son éducation, de sa religion, ou de son environnement. Certains interdits comme l'inceste ou la pédophilie par exemple sont des interdits fondateurs et heureusement intouchables. Ils nous aident à maintenir notre intégrité physique et psychologique.

D'autres tabous comme l'adultère, la pudeur, l'échangisme, la masturbation ou l'homosexualité par exemple, peuvent être des interdits religieux ou personnels difficiles à dépasser. Dans certains cas, ces interdictions entraînent une souffrance et un besoin de transgression.

Accepter de lâcher prise

Aller au-delà de ses tabous, c'est accepter de lever son inhibition et de comprendre l'origine de ses difficultés. Identifier les scénarios effrayant ou culpabilisant à l'origine de ses interdits permet de prendre du recul et de s'autoriser à essayer.

Plutôt que de se concentrer sur le plaisir de l'autre, n'hésitez pas à vous écouter, à expérimenter et à suivre votre désir. Que ce soit dans un lieu nouveau, avec des accessoires, seul ou avec un partenaire, la curiosité et l'envie de se surprendre peuvent devenir ludiques et aident à dépasser ses tabous.

Faire le voyage ensemble

Effacer des années d'interdits et découvrir ce qui nous fait vraiment plaisir prend du temps. Se débarrasser de ses peurs, de ses pudeurs et de ses a priori nécessite d'être à l'écoute de ses désirs mais aussi de les partager avec l'autre.

N'hésitez pas à bousculer vos habitudes en guidant votre partenaire vers une nouvelle façon de faire l'amour. Que ce soit par le dialogue, des jeux érotiques ou la prise d'initiative, montrez-lui ce qui vous fait plaisir.

S'aventurer ensemble vers de nouvelles découvertes rassure et aide à aller au-delà de ses tabous.