Faire marcher sa langue

Un élément de plus les refroidit : lorsqu’elles ne partagent pas les mêmes goûts en matière de sexe que leur partenaire. Et c’est l’une des informations les plus importantes qu’apporte l’étude britannique. Car si les goûts peuvent différer et nuire à la qualité de la sexualité, la discussion permet à l’inverse de l’améliorer. Les personnes qui trouvent facile de parler de sexe avec leur partenaire sont en effet moins susceptibles de ressentir un désintérêt. Que ce soit les hommes, comme les femmes.

« Nos résultats montrent l’importance du contexte relationnel dans la compréhension de la baisse de libido chez les hommes et chez les femmes, explique le Pr Cynthia Graham, psychologue spécialiste de la santé sexuelle et reproductive à l’université de Southampton (Royaume-Uni), et auteure principale de l’étude. Pour les femmes, en particulier, la qualité et la durée de la relation et la communication avec leurs partenaires sont importantes dans leur approche de l’intérêt sexuel. »

Cela met en lumière la nécessité d’aborder les problèmes sexuels de manière globale sur les individus, ajoute-t-elle. Tout n’est donc pas une question d’hormones et de mécanique, et les médicaments ne devraient pas être le premier recours.