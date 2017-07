Plos One

Sexo : les pratiques favorites des Américains dévoilées

Des chercheurs ont mené une enquête nationale pour savoir ce qu'il se passe dans les chambre à coucher des Américains.

Vous êtes plutôt plaisir solitaire, strip-tease sur Skype, ou adepte du sadomasochisme ? Ces questions quelque peu intimidantes ont été posées à plus de 2 000 Américains âgés de 18 à 91 ans ... pour le bien de la science ! Des chercheurs de l’université d’Indiana et de Caroline du Nord (Etats-Unis) ont décortiqué les pratiques sexuelles des Américains. Cette enquête est publiée dans Plos One.

Durant 15 minutes, les participants ont dû répondre anonymement aux questions des chercheurs. Plus de 80 % d’entre eux ont rapporté se masturber, avoir des rapports sexuels par pénétration vaginale et pratiquer la fellation ou le cunnilingus.



La masturbation boudée par les Américaines

Mais dans le détail, les pratiques des hommes et femmes diffèrent. Concernant la masturbation, par exemple, à peine 4 femmes sur 10 avouent s’être adonner à ce petit plaisir au cours du dernier mois contre 6 hommes sur 10. Elles sont plus de 20 % à rapporter ne s’être jamais masturbées au cours de leur vie. C’est le cas pour 8 % des hommes interrogés.

De même, les chercheurs ont constaté que la sodomie ne mettait pas tout le monde d’accord. Alors que 43 % des hommes disent l’avoir pratiquée, seuls 37 % des femmes ont déjà pratiqué.



"Laisse mes orteils tranquille"

En revanche, hommes et femmes se retrouvent lorsqu’il s’agit d’envoyer des photos coquines leur partenaire (54 % des femmes, 65 % des hommes), lire des histoires érotiques (57 % d’hommes et de femmes) ou faire l’amour dans un lieux où ils peuvent être vus ou entendus (43 %).

Hommes et femmes se semblent pas très emballés par le triolisme. Grand classique des films porno, cette pratique inspire de l’aversion à 66 % des hommes et 89 % des femmes. Et malgré le succès de Cinquante Nuances de Grey, la flagellation n’a guère suscité d'envie chez les participants : plus de 75 % ne trouvent pas cela attirant. Ils sont autant à dire que se faire lécher les orteils ou aller titiller la plante des pieds de son partenaire avec sa langue est repoussant.