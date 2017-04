Vote extrême, vie sexuelle débridée

Plus intrigant, ce sondage suggère que les Français défendant des idées "libertaires ou radicales" sur le plan politique sont plus prompts à s’écarter des normes sexuelles dominantes. On apprend par exemple que la fessée est plus souvent donnée ou reçue par des électeurs d’extrême gauche (47 %) et d’extrême droite (39 %) que par les électeurs de droite (26 %). De même, dans des proportions similaires, les électeurs de Jean-Luc Mélenchon, Nathalie Arthaud, Philippe Poutou ou Marine Le Pen sont plus attirés par les jeux érotiques de soumission ou de domination que les autres partis politiques.

En outre, on apprend que les partisans de ces deux bords protestataires sont les plus prompts à tester des pratiques sexuelles issues de la pornographie. Par exemple, ils sont les plus friands de la bifle ou de l’éjaculation faciale. Le sondage note toutefois que les électrices du Front national sont celles expérimentent le plus ces deux pratiques (respectivement 23 et 33 %).

Enfin, cette enquête permet d’évaluer les affinités politiques de la communauté LGBT. Du côté des hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes, le votants se disent plus proches des idées d’ En Marche !, le mouvement d’Emmanuel Macron. Mais dans le même temps, plus d’un électeur sur 10 rejoindrait les positions de la France Insoumise et du Front National. Chez les femmes, l’expérience de l’homosexualité s’observe avant tout chez les partisans de Jean-Luc Mélenchon. Et là encore, les votes iront surtout pour les deux extrêmes.