Sondage Ifop

Sexualité : les Français veulent s'éclater en été

Selon une enquête Ifop, l'été permet aux Français d'oublier stress et fatigue du quotidien et d'écouter leur libido.

Si l’été est synonyme de farniente par excellence, il rime aussi avec activité sexuelle. Selon une enquête Ifop réalisée pour l’émission télévisée Quotidien à l’occasion du « Summer Show » et diffusée ce vendredi sur TF1, les Français sont prêts à tout pendant leurs vacances d ‘été. Jusqu’à réaliser de leurs fantasmes les plus secrets.

1 Français sur 2 fait plus souvent l’amour en été

Près des trois quarts des personnes sondées (73 %) des 2000 Français interrogés déclarent avoir plus envie de « faire l’amour » pendant l’été , tandis que 56 % ont plus de rapports sexuels durant la période estivale. Une tendance qui concerne surtout les jeunes couples âgés de 25 à 34 ans (79 %) et les personnes issues de catégories socio-professionnelles supérieures (67 %).

Cette hausse de libido légèrement plus forte chez les hommes que chez les femmes (58 % contre 54 %), s’explique naturellement par un contexte propice au plaisir : peaux bronzées, corps dénudés.

Mais la dimension de vacances est également très importante puisqu’elle induit une libération des tracas du quotidien et des facteurs néfastes pour la sexualité comme le stress, la fatigue ou le manque de temps.

Une porte ouverte à l’imagination sexuelle

Le manque de stress et le repos estival semblent également avoir un impact sur l’imagination des Français : plus de la moitié d’entre eux (56 %) souhaitent en effet « réaliser leur fantasmes » et profiter de la pause estivale pour se laisser aller à leurs pulsions » (61 %).

Cette fois, l’envie de lâcher prise et de faire des folies de son coprs avec son partenaire est presque aussi forte chez les femmes (64 %) que chez les hommes (59 %). Quant à la nature des fantasmes, celui des ébats matinaux au réveil arrivent largement en tête des préférences des Français (26 %), loin devant l'accouplement durant la sieste en début d'après-midi (14 %), en pleine après-midi dans la nature (8 %) ou en fin de journée (9 %).

La forêt, la plage et les champs restent les lieux favoris pour assouvir les fantasmes, bien plus attrayants à leurs yeux que la mer ou la piscine.