Un symptôme à prendre au sérieux, quelque soit l’âge

La fréquence de la dysfonction érectile varie entre 19 et 52% et augmente progressivement avec l'âge : 150 millions d'hommes dans le monde souffriraient de ce trouble et la moitié d’entre eux seraient âgés de 40 à 70 ans. Plusieurs études ont déjà démontré que les hommes victimes de maladies coronariennes avec infarctus avaient eu auparavant des dysfonctions érectiles. Les scientifiques ont donc mené une méta-analyse de 28 études réalisées sur le sujet.

Selon eux, les artères pudendales internes (celles qui apportent le sang dans les corps caverneux du pénis) sont de la même taille que les artères coronaires et peuvent avoir les mêmes lésions d’athérosclérose. "Les résultats de notre étude indiquent que les (jeunes) hommes (atteints de dysfonction érectile) sont plus à risque d'avoir une maladie coronaire infraclinique identifiable et doivent bénéficier d'un traitement actif. Notre étude encourage une évaluation et une gestion des risques de maladie cardiovasculaire agressive chez les hommes atteints de ce trouble, y compris chez les hommes encore jeunes" que l’on pourrait considérer à tort comme ayant un faible taux de développer une maladie cardiovasculaire en raison de leur âge.

Deux auteurs de l’étude, les docteurs Naomi Hamburg et Matt Kluge de l’Université de Boston insistent sur le fait que "la dysfonction érectile laisse entrevoir un risque accru d'événements cardiovasculaires futurs, en particulier chez les hommes à risque coronaire intermédiaire, et pourrait être l'occasion d'intensifier les stratégies de prévention des risques cardiovasculaires".