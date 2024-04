Mental : comment fixer et atteindre efficacement ses objectifs sportifs ?

L'ESSENTIEL Pour tout athlète, qu'il soit novice ou expérimenté, adopter une stratégie d'objectifs structurée et bienveillante est une étape cruciale pour atteindre des performances optimales.

Pour y parvenir il faut commencer par utiliser l'objectif SMART qui permet d'apporter de la précision qui rend l'objectif bien plus efficace.

Le soutien des entraîneurs, des pairs et de l'entourage est également crucial pour maintenir la motivation et atteindre ses objectifs.

L'utilisation de l'objectif SMART

Au lieu de simplement formuler un objectif vague comme "améliorer l'endurance ou la force", l'utilisation de l'outil objectif SMART peut faire toute la différence. Cet acronyme, qui signifie Spécifique, Mesurable, Atteignable, Pertinent et Temporel, apporte une précision qui rend l'objectif bien plus efficace.

Concrètement, pour un coureur débutant, il pourrait s'agir de vouloir courir son premier 5 km en 35 minutes d'ici trois mois, en commençant par des courses courtes et en augmentant progressivement la distance chaque semaine grâce à une application de course pour suivre le temps et la distance.

Découper l'objectif principal en petits objectifs

Plutôt que de viser une transformation complète, il est plus judicieux de fixer des objectifs hebdomadaires ou mensuels plus petits mais réalisables. Cette méthode permet de maintenir la motivation grâce à la satisfaction de réussir régulièrement, ce qui augmente la confiance et le moral.

Par exemple, si un joueur de tennis souhaite améliorer son service, il pourrait commencer par augmenter le nombre de services réussis chaque semaine.

Trouver du soutien et de la motivation positive

On ne le répétera jamais assez : le soutien des entraîneurs, des pairs et de l'entourage est crucial pour maintenir la motivation et atteindre ses objectifs. À travers des conseils techniques mais aussi un soutien émotionnel et motivationnel, il est possible de transformer les pensées en actions favorables à la réussite.

Si de nombreux professionnels utilisent des affirmations positives et des techniques de visualisation, c'est parce qu'il a été prouvé qu'elles jouent un rôle déterminant dans le succès sportif. N'hésitez pas à les intégrer à votre entraînement et à vous répéter régulièrement des phrases encourageantes, comme "Je suis fort, je suis capable, je peux le faire."

En savoir plus : "La préparation mentale en sport : Comment améliorer ses performances sportives, arrêter de stresser, augmenter sa confiance en soi et gérer ses émotions grâce à la force du mental" de Marc Dugenie.