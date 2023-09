Sport : quel est le moment le plus favorable pour perdre du poids ?

L'ESSENTIEL Une forte association linéaire entre l’activité physique modérée à intense et l’obésité a été observée dans le groupe du matin.

Les personnes faisant du sport le matin, entre 7 et 9 heures, présentaient un indice de masse corporelle et un tour de taille plus faibles.

Les adultes pratiquant une activité sportive en début de journée étaient 10 à 13 ans plus âgés que les membres des deux autres groupes.

Pratiquer régulièrement une activité sportive protège contre l’obésité. "Cependant, le moment optimal de la journée pour faire du sport dans le cadre d’une perte de poids est controversé", ont indiqué des chercheurs des universités Franklin Pierce (États-Unis). C’est pourquoi ils ont réalisé une étude pour explorer le schéma diurne de l'activité physique et étudier son impact sur les résultats en matière de santé. Dans le cadre de leurs travaux, parus dans la revue Obesity, les scientifiques ont utilisé les données d’une enquête nationale portant sur 5.285 personnes. Pour les besoins des recherches, ils ont classé le profil diurne d'activité physique modérée à intense, mesurée par accéléromètre, en trois catégories : le matin, le midi et le soir. Parmi les participants, 642 adultes faisaient de l’exercice le matin, 2.456 le midi et 2.187 le soir.

Faire du sport entre 7h et 9h permet d’avoir un IMC et un tour de taille plus faibles

Les résultats ont montré qu’une forte association linéaire entre l’activité physique modérée à intense et l’obésité a été observée dans le groupe du matin. Une corrélation curviligne plus faible a été observée dans les groupes du midi et du soir. En outre, malgré une durée plus longue du temps sédentaire, les participants qui faisaient du sport le matin, plus précisément entre 7 et 9 heures, présentaient un indice de masse corporelle et un tour de taille inférieurs à ceux des autres groupes. "Parmi ceux qui respectaient les recommandations en matière d'activité physique, les moyennes ajustées pour l'IMC étaient de 25,9, 27,6 et 27,2 kg/ m2 dans les groupes du matin, midi et soir, respectivement, et pour le tour de taille étaient de 91,5, 95,8 et 95 cm, respectivement", ont précisé les auteurs. Selon eux, dans l’ensemble, les volontaires du groupe du matin étaient 10 à 13 ans plus âgés que les membres des deux autres groupes. Ces derniers avaient fait des études universitaires ou supérieures et n’avaient jamais consommé de tabac ou d’alcool.

Sport : des différences biologiques entre les lève-tôt et les couche-tard

"On ne sait pas si les personnes qui font de l'exercice régulièrement le matin sont différentes de celles qui font de l'exercice à d'autres moments. Par exemple, les adultes pratiquant une activité physique le matin pourraient avoir des horaires plus flexibles. Des horaires flexibles pourraient avoir d’autres effets bénéfiques sur le poids qui n’ont pas été mesurés dans cette étude, comme la durée et la qualité du sommeil et les niveaux de stress. De plus, les personnes qui se lèvent systématiquement tôt pour faire de l’exercice peuvent être biologiquement différentes des couche-tard", a conclu Rebecca Krukowski, psychologue clinicienne spécialisée dans la gestion comportementale du poids, qui n’a pas participé aux travaux dans un communiqué.