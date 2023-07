Perte de poids : une hormone aide à brûler plus de calories lors des régimes

L'ESSENTIEL Une recherche montre que l'hormone GDF15 aide à brûler des calories en plus pendant un régime.

Elle évite que le métabolisme se mette à ralentir face à la restriction calorique mise en place. La perte de poids persiste ainsi dans la durée.

Des recherches supplémentaires sont nécessaires pour confirmer ces découvertes chez l'homme.

Perdre du poids n'est pas une mince affaire. Les personnes qui cherchent à perdre leurs kilos en trop, ont souvent plusieurs régimes à leur actif... avec des résultats plus ou moins fructueux. Cependant, des chercheurs de l'Université McMaster au Canada ont récemment fait une découverte majeure dans le domaine de la perte de poids.

Régime : l'hormone GDF15 favorise la perte des kilos en trop

L'équipe scientifique a mis au jour un mécanisme clé qui pourrait aider à la perte de poids et maintenir la combustion des calories pendant un régime. Il repose sur une hormone appelée GDF15, qui a déjà été étudiée pour son rôle dans la réduction de l'appétit en réponse à un médicament couramment utilisé contre le diabète de type 2 : la metformine.

Si la restriction calorique entraîne initialement une perte de poids, le métabolisme du corps finit généralement par s'adapter au fil du temps et commencer à brûler moins de calories. Ce phénomène réduit l'efficacité des régimes. La solution pourrait être la GDF15. Les scientifiques ont constaté que les rongeurs traités avec cette hormone ne connaissaient pas de "pallier". Ils continuaient à perdre du poids tout en mangeant le même nombre de calories que le groupe témoin.

"Nous avons découvert que chez la souris, le GDF15 bloque le ralentissement du métabolisme qui se produit pendant un régime en accélérant le cycle futile du calcium dans les muscles", a indiqué le Pr Gregory Steinberg du Département de médecine de l'Université McMaster et codirecteur du Center for Metabolism, Obesity, and Diabetes Research. Il a ajouté ensuite dans son communiqué : "notre étude met en évidence le potentiel de l'hormone GDF15 non seulement pour réduire le désir de manger des aliments gras, mais aussi pour stimuler simultanément la combustion d'énergie dans les muscles".

Hormone GDF15 : des perspectives encourageantes

Ces résultats ouvrent de nouvelles perspectives pour le développement de traitements efficaces contre l'obésité et la gestion du poids. En comprenant mieux le rôle de l'hormone GDF15 et son interaction avec d'autres médicaments régulant l'appétit, il est possible de développer de nouvelles stratégies pour maintenir la perte de poids après un régime et prévenir la reprise de poids.

Toutefois, bien que les données observées chez les souris soient prometteuses, des recherches supplémentaires sont nécessaires pour confirmer la transposition possible de ces découvertes chez l'homme. Les travaux de l'université canadienne ont été publiés dans la revue scientifique Nature, le 28 juin 2023.