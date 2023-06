Le “summer body” angoisse près de la moitié des Français

L'ESSENTIEL 6 Françaises sur 10 n’aiment pas leur corps, selon un nouveau sondage. Le taux est de 33 % chez les hommes.

Près de la moitié des femmes sondées (49%) expliquent vivre des périodes intenses de stress, de nervosité ou d’anxiété l'été à cause de leurs complexes corporels (contre 29% des hommes).

Les personnes qui aiment le moins leur physique sont logiquement les plus exposées aux troubles. 61% d’entre elles disent avoir déjà été stressées et anxieuses à l’approche de l’été. Le taux tombe à 35% chez celles qui apprécient leur corps.

À l’approche des beaux jours, les couvertures sur le "summer body" et les méthodes infaillibles pour perdre ses kilos en trop se multiplient. Mais au-delà des tuyaux pour avoir une silhouette svelte, les attentes de la société semblent surtout donner des complexes aux Français et plomber leur santé mentale.

Summer body : une source de complexe et de gêne importante…

Un sondage réalisé par Ifop pour l’agence spécialisée en data FLASHS et le site de voyages Voyageavecnous.fr montre que 47 % des personnes interrogées n'aiment pas leur corps. Les femmes (60 %) sont nettement plus nombreuses que les hommes (33 %) à le vivre si mal. Par ailleurs, cette perception négative du physique a fortement augmenté parmi la gent féminine au cours des dix dernières années. Le taux n'était, en effet, que de 46 % en 2013, soit 14 points de plus.

Et si la sagesse vient avec les années, les complexes augmentent. Plus les femmes avancent en âge, plus leur rapport avec leur silhouette devient compliqué : 76 % des plus de 65 ans en ont une perception négative.

D’ailleurs, cet embarras physique persiste sur la plage ou au bord de la piscine. Près de 7 femmes sur 10 (67 %) et près de 4 hommes sur 10 (39 %) reconnaissent être mal à l’aise en maillot de bain.

“Les femmes qui n’aiment pas du tout leur corps identifient en premier lieu (56 %) le fait de devoir se présenter en maillot de bain devant leur famille ou leurs amis comme moteur de leurs complexes. Viennent ensuite la comparaison avec le physique de leurs amies (54 %), la pression médiatique au « corps parfait » (46 %) et les images de ce type de corps dans les magazines ou les réseaux sociaux (41 %)”, précise Ifop dans son communiqué. Chez les hommes, les complexes sont nourris par la perspective de faire une rencontre et devoir séduire un.e potentiel.le partenaire (81 %) ou encore la comparaison avec leurs amis (76 %).

Silhouette : l’été créé des angoisses et du stress, surtout chez les femmes

Et les complexes entourant la silhouette sont loin d’être anodins. L’étude révèle que la perspective de s’exposer au regard des autres, à la plage ou à la piscine, est une réelle source d’angoisse pour près de la moitié (49 %) des Français.es. Plus soumises au diktat du “corps” parfait que la gent masculine, près de la moitié des femmes reconnaissent même avoir vécu des périodes de stress et d’anxiété à l’approche de l’été. Pour une part importante cela a même créé des difficultés : 4 sur 10 indiquent que cela leur provoque des troubles du sommeil. 35 % des femmes sondées évoquent des épisodes dépressifs.

“Sans surprise, les personnes qui n’aiment pas leur corps sont les plus affectées par ce type de troubles. Elles sont ainsi 69 % à en avoir ressenti au moins un en amont de la période estivale contre 44 % chez celles qui apprécient leur corps. Elles sont notamment deux fois plus nombreuses (53 % contre 24 %) à avoir pleuré durant cette période”, précise le sondage.

Sport, alimentation et épilation : la recette du body summer

Montrer son corps pendant la période estivale étant une source d’angoisse récurrente, la grande majorité tente de s’y préparer (93 % des femmes et 78 % des hommes). Plus de 8 femmes sur 10 indiquent fournir un effort particulier au niveau de leur pilosité. Le taux n’est que de 49 % au sein de la gent masculine. En revanche, ces messieurs sont plus enclins à sortir les chaussures de sport à l'approche des beaux jours. 65 % d’entre eux pratiquent, en effet, une activité physique en amont de l’été, soit 6 points de plus que chez les femmes.

Les Françaises font en revanche plus attention à leur alimentation : elles sont 59 % à faire un régime en vue des vacances estivales contre 46 % chez les hommes. Elles sont aussi plus nombreuses à préparer leur bronzage (47 % contre 38 %).

Toutefois, le body positive semble gagner du terrain sur le “Summer Body”. “Pour exemple, les femmes indiquent faire moins de sport en 2023 qu’en 2017 (-14 points en 6 ans) et les hommes prennent leurs distances avec les régimes (-12 points sur la même période)”, prévient Ifop dans son étude.