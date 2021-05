«Body summer» : laissez tomber les compléments alimentaires, ils sont inefficaces

L'ESSENTIEL En France, les femmes consomment plus de compléments alimentaires que les hommes.

15% des Américains qui essaient de perdre du poids ont déjà acheté un complément alimentaire pour les aider.

Une gigantesque étude juge que les compléments alimentaires à base de plantes vendus en pharmacie sont inefficaces pour perdre du poids.

Aucun bénéfice pour la santé

Pour parvenir à ces conclusions, les chercheurs ont synthétisé les résultats de 121 essais randomisés, incluant près de 10 000 personnes adultes. Présentés au Congrès européen de l'obésité (ECO), leurs résultats indiquent que les compléments alimentaires à base de plantes, présentés dans les pharmacies comme des produits miracles aidant à faire perdre du poids, ne sont pas bénéfiques pour la santé.

"En vente libre, les compléments alimentaires destinés à la perte de poids sont de plus en plus populaires, mais contrairement aux médicaments, il n'est pas nécessaire de disposer de preuves cliniques de leur sécurité et de leur efficacité avant de les mettre sur le marché", explique la directrice de l’étude, Erica Bessell. "Notre évaluation rigoureuse de ces produits montre que les preuves sont insuffisantes pour les recommander pour la perte de poids, même si leur consommation n’est pas dangereuse à court terme", ajoute la chercheuse australienne.

Thé vert, maté, racines de réglisse... Rien ne marche

Les plantes prises en compte dans l'analyse des compléments alimentaires étaient les suivantes : thé vert ; garcinia cambogia et mangoustan ; haricot blanc ; éphédra ; mangue africaine ; yerba mate (infusion faite à partir des feuilles et des brindilles de la plante Ilex paraguariensis) ; raisin de cuve ; racine de réglisse ; et chardon bénit de l'Inde orientale. L'analyse a révélé que seul le haricot blanc a entraîné une perte de poids, mais pas nettement supérieure à celle des placebos.