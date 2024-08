Thrillers ou comédies ? Comment votre cerveau choisit vos films préférés

L'ESSENTIEL L'amygdale est une partie du cerveau qui est responsable du traitement des émotions vitales. Le noyau accumbens est le centre de récompense.

L’activité neuronale de ces deux zones était plus élevée chez les amateurs de films d’action et de comédies, qui réagissaient fortement aux émotions négatives.

En revanche, les amateurs de films policiers, de thrillers et de documentaires ont eu une réaction nettement plus faible aux stimuli émotionnels négatifs.

"En tant que source de stimulation audiovisuelle, les films exposent les gens à diverses émotions. Il est intéressant de noter que plusieurs genres de films sont caractérisés par un contenu émotionnel négatif. Bien qu'il existe des approches théoriques, on sait peu de choses sur les préférences pour des genres cinématographiques spécifiques et sur le traitement neuronal des émotions négatives." C’est qu’ont écrit des scientifiques de l'université Martin Luther de Halle-Wittenberg (MLU) dans leur étude parue dans la revue Frontiers in Behavioral Neuroscience.

Cerveau : les chercheurs se sont focalisés sur l’amygdale et le noyau accumbens

Dans le cadre de ces travaux, l’équipe a ainsi voulu examiner les associations entre la préférence pour un genre de film et la réactivité limbique et cérébrale liée à la récompense. Pour cela, elle a recruté 257 personnes en bonne santé. Lors d’un entretien, les participants ont dû fournir des informations sur leurs préférences cinématographiques.

En outre, leur activité cérébrale a été analysée à l'aide de l'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle (IRMf) pendant que les volontaires étaient allongés, regardaient des visages effrayants ou en colère ainsi que des formes géométriques. "Ce test éprouvé nous permet de mesurer la façon dont le cerveau traite les stimuli émotionnels", a précisé Esther Zwiky, psychologue et auteur des recherches. Ensuite, les chercheurs se sont concentrés sur deux zones du cerveau. Tout d’abord, l'amygdale, qui est responsable du traitement des émotions vitales, notamment négatives (colère, peur). "L'amygdale peut déclencher une réaction de lutte ou de fuite en réponse à des menaces." Ils ont également étudié l'activité neuronale du noyau accumbens, connu comme le centre de récompense du cerveau.

Colère, peur : les fans de films d'action et de comédies réagissaient fortement aux émotions négatives

Les fans de films d'action présentaient les réactions les plus fortes dans les deux zones. "Nous ne nous y attendions pas, car les films d'action fournissent généralement de nombreux stimuli. Il aurait donc été plus logique que les fans de films d'action soient moins faciles à stimuler", a expliqué Esther Zwiky. Toutefois, les données suggèrent que les amateurs de films d'action sont particulièrement sensibles aux stimuli émotionnels négatifs et trouvent cette stimulation attrayante. L'équipe a aussi constaté une activité cérébrale similaire dans le cerveau des personnes qui préfèrent les comédies.

En revanche, les amateurs de films policiers, de thrillers et de documentaires présentaient des résultats différents. Dans ce cas, les deux zones du cerveau réagissaient nettement moins aux stimuli émotionnels négatifs que dans les autres groupes de participants. "Il est intéressant de noter que les préférences pour des genres ayant des profils émotionnels similaires (action, crime/thriller) ont été associées à une activité neuronale dirigée de manière opposée", ont conclu les chercheurs.