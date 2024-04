Cerveau : les métiers routiniers augmentent les risques d’avoir des troubles cognitifs

L'ESSENTIEL Les métiers routiniers qui impliquent peu de stimulation cognitive, sont liés à un risque accru de déficience cognitive et de problèmes de mémoire.

Inversement, les emplois qui font "travailler" le cerveau, réduisent les risques d'avoir des troubles cognitifs en vieillissant.

D'autres recherches sont nécessaires pour identifier les tâches professionnelles spécifiques qui sont les plus bénéfiques pour les capacités cognitives et de mémoire.

La profession peut-elle jouer un rôle sur la santé du cerveau et les fonctions cognitives ? Une équipe de l’hôpital universitaire d'Oslo s’est posé la question. Et les tests qu’elle a menés, permettent de répondre : cela semble dépendre de la nature du travail. Les chercheurs ont mis en lumière une association entre un emploi stimulant peu le cerveau et un risque plus important de déficience cognitive légère après l'âge de 70 ans.

Leurs résultats ont été publiés dans la revue Neurology, le 17 avril 2024.

Déficience cognitive légère : 66 % plus de risque pour les métiers routiniers peu stimulants

Pour évaluer l’impact du travail sur la santé cognitive, les chercheurs ont suivi 7.000 personnes et 305 professions. Ils ont dans un premier temps évalué le degré de stimulation cognitive que les participants avaient au travail. Ils ont déterminé le nombre de tâches manuelles de routine (mouvement répétitif comme le travail d’usine), les activités cognitives de routine (comme la comptabilité et le classement) ainsi que les missions analytiques non-routinières (activités qui impliquent l'analyse de l'information, une pensée créative et une interprétation de l'information pour les autres) et interpersonnelles non-routinières (comme le coaching).

Après l'âge de 70 ans, les volontaires ont passé des tests cognitifs et de mémoire afin d’évaluer s'ils avaient une déficience cognitive légère. Dans le groupe des personnes ayant eu des postes demandant peu de réflexion, 42 % ont reçu un diagnostic de déficience cognitive légère. Dans celui des professions avec un degré de stimulations cognitives élevées, 27 % ont présenté le trouble.

"Après ajustement en fonction de l'âge, du sexe, de l'éducation, du revenu et des facteurs de mode de vie, le groupe ayant les exigences cognitives les plus faibles au travail avait un risque 66 % plus élevé de déficience cognitive légère par rapport au groupe ayant les exigences cognitives les plus élevées au travail", notent les auteurs dans leur communiqué.

Travail et mémoire : un lien à préciser

"Nous avons examiné les exigences de divers emplois et avons constaté que la stimulation cognitive au travail à différents stades de la vie – dans la trentaine, 40, 50 et 60 ans - était liée à une réduction du risque de déficience cognitive légère après l'âge de 70 ans", explique l'auteur de l'étude Dr Trine Holt Edwin de l'hôpital universitaire d'Oslo en Norvège.

"Ces résultats indiquent que l'éducation et le travail qui mettent votre cerveau au défi au cours de votre carrière jouent un rôle crucial dans la réduction du risque de déficience cognitive plus tard dans la vie", ajoute-t-il.

Il rappelle que l’étude ne prouve pas que le travail stimulant empêche une déficience cognitive légère, elle met en lumière une association. D'autres recherches sont nécessaires pour confirmer le lien, mais également déterminer "les tâches professionnelles spécifiques qui sont les plus bénéfiques pour le maintien cognitif et de la mémoire".