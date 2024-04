Stress professionnel : les jeux vidéo peuvent aider à décompresser

L'ESSENTIEL Plus de la moitié des Français ressentent régulièrement du stress au travail.

D'après une nouvelle étude, faire des jeux vidéo peut permettre de décompresser après une journée de travail difficile.

Pour que les jeux vidéo fassent effet en ce sens, il ne faut pas avoir une relation obsessionnelle avec ce type de divertissement.

Les jeux vidéo peuvent favoriser la récupération après une journée de travail chargée en tensions, selon une nouvelle étude publiée dans la revue Applied Psychology.

Jeux vidéo et stress professionnel : méthodologie de l'enquête

Des études antérieures ont souvent mis en évidence les conséquences négatives des jeux vidéo, mais de plus en plus de preuves suggèrent qu'ils pourraient en fait améliorer l'humeur et aider à se détendre. Dans leur nouvelle étude, des chercheurs de l'université Medipol d'Istanbul et de l'université Eramus de Rotterdam ont cherché à explorer les effets positifs des jeux vidéo pour les employés.

Pour recruter des participants, les chercheurs ont distribué des prospectus dans des magasins de jeux vidéo aux Pays-Bas, en Allemagne et en Grèce et ont utilisé les réseaux sociaux. Pour être inclus dans l'étude, les participants devaient être salariés et jouer régulièrement à des jeux vidéo sur console. L'échantillon final comprenait 65 répondants, principalement des hommes (83 %) âgés en moyenne de 25 ans. La plupart des répondants (73 %) travaillaient à temps plein et la majorité avaient plus d'un an d'expérience professionnelle.

Pour recueillir les données de chacun, les chercheurs ont utilisé des questionnaires à remplir deux fois par jour pendant cinq jours ouvrables.

Les jeux vidéo peuvent aider à se détacher mentalement du travail

En synthétisant toutes les réponses, les chercheurs ont constaté que les jeux vidéo avaient plutôt un impact positif sur la psychologie des personnes incluses dans l'étude. La majorité des participants ont déclaré que les soirs où ils jouaient, ils étaient plus à même d'oublier leurs préoccupations professionnelles et de se détacher mentalement de leur travail. La majorité des participants ont également eu le sentiment qu'en jouant, ils apprenaient de nouvelles choses et relevaient des défis différents de leurs tâches professionnelles.

Il est intéressant de noter que le type de relation que les individus avaient avec les jeux vidéos a joué un rôle dans la modulation de leurs effets. Ceux qui y jouaient librement bénéficiaient davantage des effets positifs cités plus haut dans cet article, tandis que ceux qui avaient un besoin compulsif et incontrôlable d'être sur leur console en retiraient plutôt des conséquences négatives telles que des troubles du sommeil.

"Cette étude montre que les jeux vidéo pratiqués en dehors des heures de travail peuvent être utiles aux salariés, ce qui va à l'encontre des stéréotypes. Les jeux vidéo permettent de soulager le stress lié au travail, notamment par le développement de nouvelles ressources cognitives et sociales", concluent les chercheurs.

L'étude, intitulée "Recovery from work by playing video games", a été réalisée par Ömer Erdem Koçak, Marjan Gorgievski et Arnold B. Bakker.

64 % des salariés français ressentent du stress au travail

En France, 64 % des salariés ressentent du stress au travail au moins une fois par semaine, tout particulièrement les jeunes de 18-24 ans (74 %), les télétravailleurs (70 %) et les femmes (68 %)