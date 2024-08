Seniors : rien ne vaut le contact physique pour lutter contre la solitude

L'ESSENTIEL Les contacts en personne contribuent davantage à réduire les niveaux de solitude chez les personnes âgées.

Les personnes âgées qui se sentent seules, sont plus susceptibles de se tourner vers leurs amis et leur famille.

Toutefois, le contact face-à-face avec une personne avec qui elles ont des liens faibles, réduit plus le sentiment de solitude qu'un appel avec un proche.

Téléprésence, services téléphoniques, réseaux sociaux… nous multiplions les services pour favoriser le maintien à domicile des personnes âgées. Mais une étude d’University of Texas at Austin rappelle que les nouvelles technologies ne doivent pas faire oublier l’humain.

Les chercheurs ont, en effet, démontré que les contacts en personne réduisent davantage le sentiment de solitude des personnes âgées que les autres méthodes d’échange (SMS, téléphone, mail…). Leurs travaux ont été présentés dans la revue The Journals of Gerontology: Series B Psychological Science, le 28 aout 2024.

Le face-à-face plus efficace pour réduire la solitude

Dépression, anxiété, déclin cognitif, maladies cardiovasculaires, la solitude accroît le risque de très nombreuses pathologies, surtout chez les seniors. Les chercheurs ont ainsi voulu déterminer quels types de contacts sociaux luttent le mieux contre ce sentiment.

Ils ont pour cela suivi plus de 300 personnes de plus de 65 ans. L’équipe leur a demandé d’évaluer leur niveau de solitude et leurs échanges sociaux toutes les trois heures pendant 5 ou 6 jours. Les participants devaient préciser si les contacts étaient en personne, par téléphone ou via les réseaux sociaux.

"Nous avons constaté que lorsque les personnes âgées se sentent seules, elles sont plus susceptibles de décrocher le téléphone et d’appeler quelqu’un. Mais les visites en personne sont le seul type de contact qui diminue réellement les niveaux de solitude déclarés", explique Shiyang Zhang, co-auteur de l’étude dans un communiqué de son établissement.

Les contacts à distance n’offrent pas le même réconfort

Les scientifiques ont ensuite voulu savoir si la nature du lien avec l’interlocuteur était important lors des échanges. Ils ont constaté que lorsque les personnes âgées se sentaient seules, elles étaient susceptibles de se tourner vers leurs amis et leur famille.

Toutefois, le contact en face-à-face, même avec une personne avec laquelle le senior n’avait que des liens faibles, réduisait davantage les niveaux de solitude par rapport à un appel téléphonique avec un proche.

"Bien que le contact téléphonique soit disponible la plupart du temps et offre aux personnes âgées des possibilités de relations sociales lorsqu’elles se sentent seules, il semble que le contact téléphonique ne soit pas aussi efficace pour réduire la solitude que le contact en personne", ajoute Shiyang Zhang. "Le téléphone et les contacts numériques n’offrent pas aux personnes âgées la même proximité émotionnelle et le même réconfort que le contact en personne. Ce n’est tout simplement pas un substitut", prévient l’expert.