Solitude : 44 % des Français se sentent seuls

L'ESSENTIEL 44% des Français disent se sentir régulièrement seuls et la moitié d'entre eux reconnaissent en souffrir.

8 personnes concernées par des épisodes d’isolement sur 10 ont souffert d'au moins un trouble psychique au cours de leur vie.

61 % des sondés se sentant seuls indiquent avoir des troubles du sommeil et la moitié a traversé un épisode dépressif.

La solitude fait partie du quotidien des Français. 44 % d’entre eux ont reconnu se sentir seuls de manière régulière, lors d’un sondage IFOP/Flashs pour l’assureur animalier Goodflair. Parmi ces solitaires, 18 % reconnaissent éprouver ce sentiment fréquemment, voire tous les jours ou presque.

Sentiment de solitude : les jeunes sont très touchés

Si ce chiffre représente une légère baisse par rapport aux années précédentes (48 % en 2020 et 50 % en 2022), il cache des disparités importantes selon les groupes d’âge et les catégories socio-professionnelles. Cette sensation de solitude tenaille particulièrement les jeunes, touchant 62 % des 18-24 ans. "Un taux nettement supérieur à celui observé chez les seniors, où seulement 37 % des plus de 65 ans rapportent ce ressenti", précise le communiqué.

Par ailleurs, les femmes feraient davantage face à ce sentiment que les hommes (48 % vs 40 %). L’isolement est également plus important chez les inactifs (60 %) et les catégories les plus précaires (59 %). En revanche, ses effets sur les Français sont assez partagés : 51 % assurent ne pas souffrir de leur situation tandis que 49 % reconnaissent en ressentir les affres.

"Les jeunes adultes sont de loin les plus affectés dans la mesure où plus de 6 sur 10 (63 %) disent qu’elle est pour eux source de souffrance. Ce sentiment de solitude affecte également de manière significative les citoyens les plus défavorisés (59 %) ainsi que les résidents de l’agglomération parisienne (57 %)."

Solitude : des conséquences sur la santé mentale

Si la solitude n’est pas forcément source de souffrance, elle a tout de même des répercussions sur la santé mentale. 67 % des personnes qui se sentent régulièrement seules ont déjà pleuré, dont 41 % au cours des 12 derniers mois. Plus de 6 sur 10 avouent avoir vécu des périodes intenses de stress, de nervosité ou d’anxiété en lien avec leur solitude. De plus, 61 % indiquent avoir des troubles du sommeil et la moitié a traversé un état dépressif. Un tiers (34 %) des sondés ont des pensées suicidaires tandis que 30 % des personnes interrogées connaissent des dysfonctionnements de leur libido.

"Au total, 82 % de personnes concernées par des épisodes d’isolement ont rencontré au moins l’un de ces troubles au cours de leur vie. Dans le détail des chiffres, ces différents troubles affectent plus fortement la gent féminine (86 % en sont victimes contre 76 % chez les hommes), les moins de 25 ans (90 %), les catégories socio-professionnelles aux revenus les plus faibles (88 %) ainsi que les résidents de l’agglomération parisienne (90 %)."

Pour vaincre leur sentiment de solitude, les Français se tournent massivement vers les réseaux sociaux (69 %) ou se rendent seuls dans des lieux publics (musées, les parcs ou encore les bars ; 36 %). Un tiers (32 %) des répondants indiquent par ailleurs avoir déjà consommé de l’alcool sans être accompagné ou parcouru des sites de rencontre. De plus, près du tiers (32 %) des personnes ayant un animal de compagnie disent l’avoir adopté pour se sentir moins seuls, qu’il s’agisse de leur motivation principale (9 %) ou secondaire (23 %).