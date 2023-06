Perte de poids : le jeûne intermittent est-il vraiment plus efficace ?

L'ESSENTIEL Le jeûne intermittent consiste à limiter la prise alimentaire à certaines heures de la journée.

Des chercheurs ont constaté qu'il n'est pas plus efficace que la restriction calorique.

Pour autant, il est plus facile pour certaines personnes de suivre cette méthode plutôt que de compter les calories consommées.

Le jeûne intermittent est devenu populaire ces dernières années : il consiste à limiter sa consommation d’aliments à une certaine période de la journée et de jeûner le reste du temps. Mais peu d’études se sont intéressées aux bénéfices à long terme de ce type d’alimentation et à ses effets sur le poids. Dans Annals of Internal Medicine, une équipe de recherche publie les résultats d’une étude de douze mois sur le sujet.

Jeûne intermittent : douze mois d’étude pour comprendre ses effets

Ces chercheurs de l'Université de l'Illinois à Chicago ont recruté 90 adultes atteints d’obésité pour déterminer quelle était la méthode la plus efficace pour perdre du poids et réduire les risques cardiovasculaires entre le jeûne intermittent et une alimentation restreinte en calories. Les participants ont été assignés au hasard dans l’un des trois groupes : le premier avait une alimentation limitée dans le temps, ils devaient manger de midi à 20 h uniquement, sans compter les calories ; le deuxième groupe a mis en place la restriction calorique soit réduire de 25 % leurs apports caloriques quotidiens, et le dernier groupe n'a fait aucun changement dans sa consommation de calories, en mangeant au moment où ils le souhaitaient.

Il n’y a pas de différence significative entre le jeûne intermittent et la restriction calorique

Les auteurs ont constaté que les participants qui étaient dans le groupe jeûne intermittent mangeaient 425 calories de moins par jour et perdaient environ 4,61 kilos de plus que le groupe témoin après un an. Le groupe à restriction calorique mangeait 405 calories de moins par jour et perdait environ 5,42 kilos de plus après un an. Quel que soit le groupe, la capacité à suivre le programme recommandé était élevée. Pour les chercheurs, cela montre qu’il n’y a pas de différence significative entre les deux méthodes pour la perte de poids. En revanche, l’étude a également montré que les participants qui suivaient les principes du jeûne intermittent avaient une sensibilité à l'insuline améliorée par rapport à ceux du groupe témoin.

Perte de poids : la méthode dépend de chaque personne

Pour les auteurs de cette recherche, ces résultats "peuvent aider à guider la prise de décision clinique en tenant compte en partie des préférences individuelles, plutôt que de simplement choisir le régime qui pourrait être plus efficace". Ils soulignent aussi que leurs conclusions mettent en évidence la "variabilité individuelle substantielle de la perte de poids", et appellent à davantage d’études pour comprendre qui bénéficie le plus de telle ou telle méthode pour perdre du poids. "L'obésité est un problème de santé majeur, rappellent-ils. De nombreux régimes amaigrissants traditionnels impliquent de compter les calories, ce qui peut être fastidieux et difficile à faire. Le jeûne intermittent, sans compter les calories, est devenu une stratégie de perte de poids populaire parce qu’elle est simple à suivre." Dans tous les cas, il est important d’être accompagné par un professionnel de santé.