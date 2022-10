Perte de poids : les barres protéinées peuvent vous faire grossir

L'ESSENTIEL Les protéines sont, avec les glucides et les lipides, l’une des trois grandes familles de macronutriments qui sont essentielles à l’organisme.

Les protéines participent au renouvellement des tissus musculaires, de la peau, des cheveux, des ongles mais sont aussi impliquées dans la production d’anticorps, le transport de l’oxygène dans l’organisme, la digestion, etc.

Elles sont vendues comme des produits sains, mais en réalité les barres protéinées ne seraient pas les meilleures alliées pour les personnes qui souhaitent perdre du poids. En effet, selon une étude présentée lors de la conférence Obesity Week 2022 à San Diego, en Californie, celles-ci feraient au contraire grossir car elles sont très caloriques et ne rassasient pas de façon durable.

Les barres protéinées, un aliment très calorique

Une barre protéinée contient en moyenne 200 calories, ce qui équivaut à peu près à deux pommes ou trois œufs de taille moyenne. Afin de déterminer si la consommation quotidienne de ces produits était bénéfique pour perdre du poids, les scientifiques ont suivi l’alimentation de 21 personnes pendant un mois.

Durant les deux premières semaines, les volontaires mangeaient comme à leurs habitudes, sans barre protéinée. En revanche, pendant le reste de l’étude, ils ont dû consommer une barre protéinée chaque matin, dans l’heure qui suivait le réveil.

Plus de calories en mangeant des barres protéinées

Pendant ces deux dernières semaines, les scientifiques ont observé que la consommation quotidienne globale de calories des participants avait augmenté. Certains ont même eu une hausse quotidienne qui allait jusqu’à 220 calories supplémentaires. Résultat, en une semaine à peine, certains avaient déjà pris un demi kilo, simplement à cause de cette consommation quotidienne de barres protéinées.

Les chercheurs en ont donc conclu que les personnes qui mangeaient ces produits chaque jour étaient plus susceptibles de prendre du poids que les personnes qui n'en mangeaient pas. Et ce, dès la première semaine.

Les barres protéinées ne rassasient pas et poussent à manger

Comment expliquer cette prise de poids ? Ces barres protéinées ne rassasient pas durablement selon les scientifiques. Ainsi, les personnes ont souvent tendance à en manger une deuxième ou à manger à nouveau quelques heures plus tard.

D’autre part, certaines de ces barres sont parfois bien moins nutritives qu’elles n’y paraissent. Elles peuvent par exemple être très sucrées, notamment à cause des sucres ajoutés et du sirop de maïs à haute teneur en fructose qu’elles contiennent. Selon une étude publiée en 2015 dans la revue Frontiers in Nutrition, ce glucide pourrait faire grossir et serait même associé à un risque plus élevé d’obésité.

“D’année en année, les ventes de barres nutritionnelles affichent une croissance élevée aux États-Unis, explique le Dr Carol Johnston, l’une des autrices de cette étude au Daily Mail. Ces barres peuvent représenter une bonne source de nutriments spécifiques. Cependant, (leur consommation) peut augmenter l'apport énergétique quotidien et donc le risque de prendre de la masse grasse et éventuellement de la masse corporelle au fil du temps."

Il vaut donc mieux consommer ces barres protéinées avec modération et plutôt choisir un fruit pour son goûter !