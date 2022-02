Dormir davantage, l’astuce qui aiderait à perdre du poids !

L'ESSENTIEL En France, 45 % des 25-45 ans considèrent qu’ils dorment moins que ce dont ils ont besoin.

Dormir pendant plus de huit heures aiderait à réduire l’apport calorique d’environ 270 calories, ce qui permettrait de prévenir l’obésité.

Jeûne intermittent, corde à sauter, manger à des heures fixes… Il existe plusieurs moyens pour perdre du poids. D’après des scientifiques de l’université de Chicago (États-Unis), passer plus de temps au pays des rêves pourrait permettre de maigrir. Pour parvenir à cette découverte, ils ont mené une étude, dont les résultats ont été publiés dans la revue JAMA Internal Medicine le 7 février.

Une durée de sommeil courte, un facteur de risque d'obésité

Avant de réaliser leurs recherches, les chercheurs ont fait un constat. "D'autres scientifiques et nous-mêmes avons montré que le manque de sommeil a un effet sur la régulation de l'appétit qui conduit à une augmentation de la prise alimentaire, et donc vous fait courir le risque de prendre du poids au fil du temps", a déclaré Esra Tasali, auteure de l’étude, dans un communiqué de l’université. "Mais on ignore encore si l'allongement de la durée du sommeil peut atténuer le risque d’obésité", peut-on lire dans les travaux.

Pour déterminer quels sont les effets d’un sommeil plus long sur l’apport énergétique, la dépense énergétique et le poids, les auteurs ont recruté 80 adultes en surpoids âgés de 21 à 40 ans, qui dormaient moins de 6,5 heures par nuit. L’équipe a suivi les volontaires, divisés en deux groupes, du 1er novembre 2014 au 30 octobre 2020. Les chercheurs ont demandé une partie des participants de dormir jusqu’à 8,5 heures par nuit pendant deux semaines. Le reste des adultes devaient continuer à dormir moins de 6,5 heures par nuit. Toutes les personnes devaient poursuivre leurs activités quotidiennes à la maison, sans régime alimentaire ni activité physique.

270 calories perdues par jour

D’après les résultats, les personnes qui ont dormi plus longtemps ont vu leur apport calorique réduit d’environ 270 calories par jour par rapport aux adultes qui étaient en manque de sommeil. "La dépense énergétique totale n'a pas différé de manière significative entre le groupe dont la durée du sommeil a été plus longue et le groupe témoin, ce qui a entraîné un bilan énergétique négatif avec l’allongement du sommeil", ont précisé les scientifiques.

L’équipe a conclu que dormir plus longtemps était efficace pour perdre du poids et pour prévenir l’obésité. Même si l'étude n'a pas évalué les facteurs susceptibles d'avoir influencé les comportements en matière de sommeil, "limiter l'utilisation des appareils électroniques avant le coucher est apparu comme une intervention clé", a spécifié Esra Tasali.

"Si des habitudes de sommeil saines sont maintenues sur une plus longue durée, cela conduirait à une perte de poids cliniquement importante au fil du temps. De nombreuses personnes s'efforcent de trouver des moyens de réduire leur apport calorique afin de perdre du poids. Rien qu'en dormant plus, vous pourriez être en mesure de le réduire considérablement", a-t-elle poursuivi.