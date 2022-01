Voici la meilleure manière de perdre du poids selon les scientifiques

L'ESSENTIEL Une heure de marche brûle en moyenne un peu plus de 200 calories.

100 grammes de pain blanc correspondent à 270 calories.

Après les fêtes de fin d’année, le mois de janvier est celui des bonnes résolutions. Et parmi elles, il y a bien souvent la volonté de perdre du poids. Mais comment faire ? Selon une étude publiée dans la revue The American Journal of Clinical Nutrition, la clef du succès viendrait de la qualité des aliments que l’on consomme et, plus précisément, de leur composition.

Éviter les glucides raffinés

Les scientifiques recommandent aux personnes souhaitant maigrir de privilégier les aliments riches en fibres, en bonnes graisses, en protéines et, surtout, d'éviter les glucides raffinés. Ceux-ci sont notamment présents dans les sodas, les jus de fruits industriels ou encore le pain blanc.

Quand nous consommons l’un de ces produits, notre taux de glycémie - ou taux de sucre - dans le sang augmente et le pancréas s’active immédiatement pour le réguler. Pour cela, il produit une hormone appelée insuline, chargée de réduire le taux de sucre à un niveau normal. Pour réguler la glycémie, il y a donc un pic d’insuline qui peut aboutir à une hypoglycémie, c’est-à-dire un taux de sucre dans le sang trop bas. En réaction, l’individu peut donc à nouveau avoir envie de manger car le corps réclame plus de calories de sucres pour résorber ce pic d’insuline.

Manger des aliments complets et des légumes

D’autre part, pour ramener le taux de glycémie à un niveau stable, l’insuline transforme le sucre en acides gras qui sont ensuite stockés dans les tissus adipeux, c’est-à-dire les réserves en graisses du corps. Donc en mangeant des aliments qui contiennent des glucides raffinés, vous avez plus de chances que votre corps produise de la graisse. Et, dernier point négatif des glucides raffinés : la sensation de satiété que procurent ces aliments très sucrés ne dure pas très longtemps. Pour perdre du poids donc, privilégiez les aliments complets, comme le pain ou le riz par exemple, mais aussi des légumes, des légumineuses, de la viande, etc. Le but est d’avoir une alimentation équilibrée et variée.

Faire attention aux calories

Même si la qualité des aliments est importante pour maigrir, la quantité l’est aussi. Rappellons que la quantité de calories dont un adulte a besoin chaque jour se situe entre 2 400 et 2 600 calories pour un homme et 1 800 à 2 200 calories pour une femme. Pour maigrir, la balance calorique journalière d’un individu doit être légèrement négative, c'est-à-dire en dessous de zéro. Pour cela, il faut que le corps dépense plus de calories qu’on lui en fournit en mangeant. Il faut donc compter ses calories mais sans que cela ne vous incite à trop vous restreindre ! Un bon régime prend du temps, il ne faut pas s’affamer sous peine de reprendre encore plus de poids lorsqu’il sera fini.

Se mettre à l'activité physique

Enfin, l’activité physique est évidemment un allié crucial pour se sculpter une silhouette de rêve ! Le mieux est de faire deux à trois séances de sport par semaine et de marcher au moins 10 000 pas par jour.