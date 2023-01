Surpoids : moins les enfants dorment, plus ils mangent mal

L'ESSENTIEL Selon l'Assurance maladie, 17 % des enfants de 6 à 17 ans sont en surpoids, dont 3,9 % souffrent d'obésité.

Le manque de sommeil chez les plus jeunes est associé à un plus faible volume de matière grise, selon l'Inserm.

Nous passons un tiers de nos vies à dormir, d’après l’Inserm. Le sommeil est primordial pour notre santé, il contribue au bon fonctionnement de notre système immunitaire, à notre mémoire et il est impliqué dans notre système hormonal. Des nuits de mauvaise qualité peuvent engendrer des problèmes de santé, mais elles peuvent avoir d’autres conséquences. Une récente étude menée par des chercheurs de l’université d’Otago, située en Nouvelle-Zélande, montre que les enfants qui manquent de sommeil ont une alimentation moins équilibrée.

Sommeil : des nuits plus courtes sont associées à la malbouffe

Cette recherche, présentée lors du Congrès international sur l'obésité à Melbourne, en Australie, est relayée par Study Finds. Les chercheurs ont analysé les données de 105 enfants, âgés de huit à douze ans. 61 % des participants avaient un poids dit de santé, les autres étaient en surpoids ou obèses.

Pendant trois semaines, les scientifiques ont demandé aux enfants de changer leurs habitudes de sommeil : pendant sept jours, ils devaient se coucher une heure plus tôt, puis, la semaine suivante, ils reprenaient leurs habitudes, enfin, ils se couchaient une heure plus tard que la normale pendant les sept derniers jours de l’étude. Les enfants portaient un appareil au poignet en permanence pour suivre le temps passé à dormir, le temps passé assis et le temps d’exercice. Aussi, les participants devaient renseigner la composition de leurs repas aux chercheurs. Ils ont notamment été interrogés sur la quantité de calories consommées, mais aussi sur leur consommation d’aliments ultra-transformés et d'aliments sains.

Les chercheurs ont évalué l'association entre le manque de sommeil et l'appétit des enfants, indépendamment du temps de sédentarité et de l'activité physique. L'étude conclut que les enfants privés de sommeil ont consommé 96 calories de plus, provenant essentiellement de la malbouffe, en comparaison aux moments où ils dormaient suffisamment. En ce qui concerne leur activité physique, ce temps éveillé supplémentaire était principalement passé assis, ou à faire des activités de faible intensité.

Quel est l'impact du sommeil sur le poids ?

Des études précédentes ont démontré les liens entre poids et sommeil, mais l’explication demeurait incertaine : est-ce que la prise de poids est liée à des modifications de l’activité physique ou du régime alimentaire ? "Ces résultats expliquent pourquoi le manque de sommeil augmente le risque de surpoids et d'obésité chez l'enfant, résume l’autrice principale de l'étude, Rachael Taylor de l'Université d'Otago. Même si l'amélioration de notre sommeil n’est pas la première chose qui nous vient généralement à l'esprit lorsque nous pensons à gérer notre poids, cela pourrait être une bonne option."

Sommeil de l'enfant : quelles sont les recommandations ?

Nos besoins en sommeil évoluent tout au long de la vie. Si un nourrisson de moins de six mois a besoin de 16 heures de sommeil par 24 heures, un jeune adulte pourra se contenter de sept heures. L'Assurance maladie précise que douze heures par nuit sont nécessaires pour un enfant de trois ans, dix heures pour un enfant de six ans, puis neuf heures à partir de douze ans.