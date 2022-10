Manque de sommeil : 10 conséquences sur votre santé

L'ESSENTIEL Un bon rythme de sommeil a de nombreux effets bénéfiques sur la santé physique et mentale : il booste le moral, stimule la créativité et favorise le bon fonctionnement de l’organisme.

Les Français dorment en moyenne une heure et demie en moins qu’il y a 50 ans, selon l’Inserm.

Différents facteurs peuvent perturber le rythme du sommeil : les insomnies, le bruit extérieur, l’apnée du sommeil, les réveils nocturnes ou encore le syndrome des jambes sans repos. Un Français sur trois serait atteint par un trouble du sommeil, d’après l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm).

"Nous avons besoin de dormir pour reconstituer les éléments nutritifs, nous ressourcer et nous rafraîchir l’esprit (…) Des risques cachés pour la santé s'accumulent pendant les périodes d'insomnie et ils ne peuvent pas être dissimulés ou inversés avec de la caféine", a souligné la Docteur Nancy Foldvary-Schaefer, spécialiste en médecine du sommeil, dans une interview accordée à Healthessentials. La professionnelle de santé a notamment dévoilé les dix conséquences du manque de sommeil sur la santé.

Sauts d’humeur, irritabilité… Les effets néfastes du manque de sommeil

Selon la Docteur Nancy Foldvary-Schaefer, l’humeur est le premier élément à se dégrader lors d'un manque de sommeil. On se sent plus irrité, plus émotif et notre état d’esprit peut varier au fil de la journée.

Face au manque de sommeil, on se sent également très fatigué et à bout de force. Avoir des nuits saccadées ou courtes provoque une baisse d’énergie et une somnolence excessive qui peuvent influer sur la capacité à rester actif et à réaliser des tâches quotidiennes au travail et dans la vie personnelle.

On l’a dit : un manque de sommeil engendre généralement une somnolence. Cet état de fatigue est souvent accompagné de vertiges qui peuvent perturber l’équilibre et donc exposer à des risques d’accidents, de chutes ou de blessures.

Les capacités cognitives sont aussi impactées par le manque de sommeil. On peut avoir tendance à oublier plus facilement. Par exemple, on ne se souvient plus de l’endroit où on a posé nos clés ou notre porte-monnaie. Des perturbations neurologiques telles qu’une vision floue, des trous de mémoire ou un temps de réaction plus long peuvent aussi être identifiées. "La privation de sommeil tout au long de la vie augmente également le risque de déficience cognitive et de démence. Le sommeil aide à éliminer du cerveau les neurotoxines qui peuvent conduire à la maladie d'Alzheimer."

Le manque de sommeil augmente les risques de maladies cardiovasculaires

Le système immunitaire est affaibli lorsqu’on dort moins de sept heures par nuit. Notre organisme a plus de difficultés à lutter contre les attaques extérieures. D’après l’Inserm, le risque de développer un rhume est quatre fois supérieur en cas de manque de sommeil. La rémission est également plus longue.

Le manque de sommeil augmente les risques de pathologies cardiovasculaires, en particulier l’hypertension artérielle. Il est également possible que la glycémie soit impactée. Des mauvaises nuits chroniques peuvent provoquer une intolérance au glucose ou des taux de glycémie supérieurs à la normale. L’Inserm indique notamment que des nuits de moins de six heures augmentent le risque de diabète de type 2 de 28 %.

Mauvaises nuits : une hausse du niveau de stress

La fatigue et la somnolence peuvent pousser au grignotage de sucreries et de snacks. En cause ? Le manque de sommeil peut modifier les niveaux de certaines hormones (ghréline, leptine et cortisol) qui peuvent accentuer les sensations de faim. Une prise de poids peut donc être liée à un manque de sommeil.

Le corps a besoin de repos pour produire correctement les hormones. En l'absence de bonnes nuits de sommeil, des anomalies de la fonction thyroïdienne et de la sécrétion de l'hormone de croissance peuvent survenir. Elles peuvent se caractériser par une hyperthyroïdie, une production excessive d’hormones thyroïdiennes, ou une hypothyroïdie, une incapacité de la glande thyroïde à fabriquer suffisamment d'hormones thyroïdiennes.

Un état de stress élevé est souvent lié au manque de sommeil qui peut entraîner un taux important de cortisol, autrement dit l’hormone du stress.