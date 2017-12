Agressivité, tension, fatigue et manque d'énergie

L’étude a également démontré sur le plan comportemental, que le manque de sommeil altérait l’humeur et entrainait une diminution de la sensation de calme. Les niveaux de tension et de fatigue ressentie étaient multipliés par 3 et l’agressivité par 2, de même que les états confusionnels. À ces sentiments sont également associés une diminution de la sensation de vigueur et de sociabilité.

"Cette étude confirme les effets délétères de la privation de sommeil qui peuvent avoir des conséquences graves lorsque l’on conduit : endormissement mais aussi moindre capacité à réagir face à un évènement, et agressivité au volant, écrit Bernadette Moreau, déléguée générale de la Fondation Vinci Autoroutes. À la veille des départs en vacances de Noël, ces enseignements méritent d’être partagés avec le plus grand nombre, surtout quand on sait que plus de 8 conducteurs sur 10 se couchent plus tard ou se lèvent plus tôt que d’habitude lorsqu’ils partent pour un long trajet". Les chercheurs se sont également intéressés au niveau d’attention soutenue des sujets et ont noté des niveaux significativement plus élevés d’oublis (+120%) et d’erreurs (deux fois plus nombreuses) suite au manque de sommeil. Selon le Professeur Damien Léger, responsable du Centre du sommeil de l’Hôtel-Dieu, "la privation de sommeil provoque une modification biologique dans notre organisme dès les premières heures".

A l’occasion des fêtes de fin d’années et des départs en vacances donc, la Fondation Vinci Autoroutes conseille de dormir une nuit complète avant le départ, d’éviter de voyager entre 22h et 6h du matin, de faire des pauses toutes les deux heures et de changer régulièrement de conducteur.