Perte de poids : toutes les calories ne sont pas équivalentes

L'ESSENTIEL Le corps réagit différemment aux calories en fonction des produits consommés.

Consommer des aliments riches en fibres permettait de perdre 116 calories en plus par jour.

Ces derniers sont digérés plus lentement et partiellement que les produits ultra-transformés.

Pour perdre des kilos, plusieurs personnes se tournent vers des régimes et comptent le nombre de calories consommées par jour. Mais récemment, des chercheurs du Translational Research Institute for Metabolism & Diabetes (États-Unis) ont révélé que toutes les calories n’avaient pas la même valeur. Pour parvenir à cette conclusion, ils ont réalisé une étude, dont les résultats ont été publiés dans la revue Nature Communications.

Moins de calories sont absorbées avec le régime riche en fibres

Dans le cadre de ces travaux, 17 personnes en bonne santé ont dû suivre, pendant 22 jours, deux régimes différents : un régime riche en fibres et un régime composé d’aliments ultra-transformés. La première diète était composée de fruits, légumes, riz brun, lentilles, quinoa ou encore des oléagineux. Dans le deuxième régime, on retrouvait des charcuteries, du pain blanc, du bœuf haché, des biscuits ou des jus de fruits. Après ces trois semaines, le nombre de calories brûlées ou présentes dans les selles des participants a été examiné.

Selon les résultats, le corps réagissait différemment aux calories en fonction des aliments consommés. Avec le régime riche en fibres, moins de calories sont absorbées. Les auteurs ont aussi montré qu'un régime alimentaire favorisant le microbiote intestinal entraînait une perte supplémentaire de 116 calories de matières fécales par jour et donc une réduction de l'énergie métabolisable, sans modifier l'apport alimentaire ou la dépense énergétique. Les changements dans le microbiome intestinal ont également été associés à des modifications des hormones entéroendocrines. Autre constat : les volontaires ayant consommé des aliments riches en fibres ont également perdu un peu plus de poids et de graisse corporelle.

Les aliments ultra-transformés sont digérés rapidement

L’équipe a rappelé que les produits ultra-transformés étaient vite digérés, ce qui entraîne une absorption plus importante des calories. Quant aux aliments riches en fibres, ils sont digérés plus lentement et partiellement. Les auteurs recommandent ainsi de prendre en compte la qualité des aliments consommés dans le cadre d’un régime et de privilégier les produits riches en fibres et bons pour le microbiome intestinal pour une perte de poids réussie.