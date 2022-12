Fast-food : les menus pour enfants sont encore trop riches en calories

L'ESSENTIEL Les menus "légers" apportent en moyenne 18 % des apports caloriques journaliers.

Le Nutri-Score correspond au petit logo apposé sur les emballages. Il note les produits de A, vert foncé, pour les plus favorables sur le plan nutritionnel, à E, orange foncé, pour les moins favorables.

50 %. C’est la proportion d’enfants qui consomment au moins une fois par mois des aliments issus de la restauration rapide, selon l’Anses. Problème : la qualité nutritionnelle des menus proposés pour les tout-petits et les adolescents s’est dégradée depuis 2010, a signalé l’association de consommateurs CLCV (Consommation Logement Cadre de vie) dans une enquête publiée le 28 novembre.

Pour mener à bien leur étude, les experts ont invité des enfants à composer leurs menus chez McDonalds, Burger King, Quick, KFC, Subway, La Brioche Dorée et O’Tacos. Au total, une cinquantaine de formules a été examinée. Dans le détail, l’association a comparé les quantités de calories, de matières grasses, de sucre et de sel apportées par ces menus. Pour les calculer, ils ont utilisé les informations nutritionnelles fournies par les professionnels de santé.

Une hausse des matières grasses et du sel dans les menus pour enfant

D’après les résultats, l’apport calorique moyen a diminué pour les menus "légers", composés d’un burger ou d’un sandwich, d’une boisson pas ou peu sucrée, d’une portion de fruits et d’une portion de légumes. En revanche, les versions "gourmandes" (frites, sodas, burgers) apportent des quantités excessives de calories, matières grasses, sel et sucre, soit en moyenne 53 % de calories, 58 % de matières grasses, 65 % de sel et 100 % de sucre.

"Les menus 'grands formats' (XL de Quick, Maxi Best of de McDonald’s) qui sont consommés par les adolescents plutôt que les menus enfants, les buckets de KFC et les boissons vendues au demi-litre, que nous avions épinglés en 2010 sont toujours proposés. Ces bombes caloriques sont catastrophiques et peuvent culminer à près de 1.800 kilocalories, soit 80 % des besoins journaliers moyens d’un adulte !", a souligné l’association.

Fast-food : une information nutritionnelle peu visible

Le collectif a pointé du doigt le fait que les données nutritionnelles étaient encore trop partielles et peu visibles. "Des efforts ont été faits par certaines enseignes, comme McDonald’s et KFC qui ont mis à disposition le Nutri-Score de leurs produits sur leur site internet et également sur les bornes en restaurant. Cependant, le logo n’est pas visible à proximité des produits lors de la commande. Quant aux autres enseignes, l’information est présente uniquement sur leur site internet. (…) L’enseigne O’Tacos est la seule à ne mettre à disposition aucune information nutritionnelle", peut-on lire dans leur étude.

L’association a demandé aux enseignes d’améliorer la qualité nutritionnelle de leurs menus et de proposer des portions adaptées aux différentes tranches d’âge en excluant les menus trop riches en calories (qui apportent plus de 40 % des besoins journaliers).