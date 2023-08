Perte de poids : voici pourquoi boire un litre d’eau par jour n’est pas efficace

L'ESSENTIEL En buvant beaucoup d’eau par jour, l'augmentation nette des calories brûlées est minime.

L’eau peut avoir un effet coupe-faim, mais elle n'entraîne pas de changement de poids à long terme.

Elle ne nous rassasie pas réellement, car c’est un liquide qui est rapidement évacué de l’estomac.

On entend souvent dire que pour perdre du poids, il convient de boire beaucoup d’eau chaque jour. Sur les réseaux sociaux, notamment sur Tiktok, certains avancent même que le fait de boire 4,5 litres d’eau par jour permettrait de maigrir et de soulager les problèmes de digestion. L'idée est que l'eau aide à brûler les calories et à réduire l'appétit, ce qui entraîne une perte de poids. Cependant, dans une publication de The Conversation, Duane Mellor, un chercheur de l’université Aston (Angleterre), indique qu’il existe peu de preuves à l'appui de ces affirmations.

Hydratation et perte de poids : une hausse minime des calories brûlées

Une recherche, menée auprès de 14 jeunes adultes, a montré que boire 500 ml d'eau augmentait la dépense énergétique au repos (la quantité de calories que notre corps brûle avant l'exercice) d'environ 24 %. Cependant, cet effet n’a duré qu’une heure. Une autre étude n'a constaté une augmentation, très de modeste de 4 %, de la dépense énergétique que lorsque l'eau était froide. Ces résultats suggèrent que l'effet de l'eau sur la dépense énergétique est limité et de courte durée, ce qui remet en question son efficacité pour la perte de poids à long terme. "Ces travaux ont porté sur de jeunes adultes en bonne santé. Des recherches supplémentaires sont nécessaires pour déterminer si cet effet est également observé dans d'autres groupes (tels que les adultes d'âge moyen et les personnes âgées)", précise Duane Mellor.

Les effets limités de l’hydratation sur l'appétit

Bien que plusieurs études aient montré que boire de l’eau au cours des repas peut réduire l’appétit, il semble que cet effet soit variable en fonction de l'âge. Une étude a montré que les adultes d'âge moyen et plus âgés ont perdu 2 kg sur une période de 12 semaines lorsqu'ils buvaient de l'eau avant les repas. En revanche, les jeunes participants (âgés de 21 à 35 ans) n'ont pas perdu de poids. "Ainsi, bien que l'eau puisse avoir un effet coupe-faim, il semble qu'elle n'entraîne pas de changement de poids à long terme et qu'elle puisse être due à des changements conscients de votre régime alimentaire."

L’eau, un liquide évacué rapidement par l’estomac

Boire seulement de l’eau ne suffit pas pour perdre du poids de manière significative. D’après les explications du chercheur britannique, l’eau est un liquide qui est rapidement évacué de l’estomac, ce qui signifie qu'elle ne nous rassasie pas vraiment. "Plus intéressant encore, en raison de la forme de l'estomac, les liquides peuvent contourner tout contenu alimentaire semi-solide en cours de digestion dans la partie inférieure de l'estomac. Cela signifie que l'eau peut encore être rapidement évacuée de l'estomac." Cependant, des travaux ont montré que l'eau mélangée à d'autres substances, telles que des fibres, des soupes ou des sauces végétales, peut retarder la vitesse à laquelle l'estomac se vide de son contenu, ce qui signifie que l’on peut se sentir rassasié plus longtemps.