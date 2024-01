Sport féminin versus sport masculin : où en sommes-nous ?

L'ESSENTIEL Les Jeux 2024 se veulent être un levier de progression dans la représentation du sport féminin à l’antenne et en ligne.

Plus de la moitié (55 %) des Français sont consommateurs de contenus sportifs féminins (directs, différés, résumés, extraits, magazines, reportages, documentaires, interviews), et majoritairement des compétitions.

Plus de la moitié (52 %) des spectateurs intentionnels des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 regarderont autant de compétitions masculines que féminines.

Nous le savons tous : le sport féminin est moins bien représenté que le sport masculin, aussi bien au niveau audiovisuel (télévision, radio…) que numérique. Les Jeux Olympiques et Paralympiques, qui se déroulent cette année en France, vont-ils modifier les choses ?

La journée nationale contre le sexisme (le 25 janvier) est l’occasion de creuser la question.

Paris 2024 : « les premiers Jeux paritaires de l’histoire des JO »

Lors de la conférence de presse du 23 janvier 2024, quelques jours avant la 2ème journée nationale contre le sexisme (25 janvier), l’ARCOM a transmis les premiers résultats de la consommation des programmes sportifs, notamment sur les différences entre sport chez les hommes et sport chez les femmes.

Laurence Pecaut-Rivolier, membre du collège de l’ARCOM et présidente du groupe de travail « Protection des publics et diversité de la société française", est revenue sur ces chiffres qui montrent que le sport dit féminin (sachant que comme l’ont pointé plusieurs des experts présents lors de la conférence de presse, dont Amélie Bresson, fondatrice et directrice de Les Sportives - groupe de médias français de référence dans le sport au féminin -, on ne dit pas sport masculin), a vu sa place augmenter dans le cœur des français. Tout en n’ignorant pas que des efforts sont encore à faire pour arriver à mettre le sport féminin à égalité avec les hommes, dans les médias, mais aussi dans la tête de tous.

Et à ce titre, Tony Estanguet, président du Comité d’Organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques (JOP) 2024, a indiqué que les JO 2024 (Paris 2024) seront "les 1ers Jeux paritaires de l’histoire des JO", avec même "une inversion de l’ordre des compétitions afin de valoriser le sport chez les femmes".

Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 : un moteur d’égalité homme-femme ?

Les résultats des derniers sondages ont ainsi montré que plus de la moitié (55 %) des Français sont consommateurs de contenus sportifs féminins (directs, différés, résumés, extraits, magazines, reportages, documentaires, interviews), et majoritairement des compétitions.

Chose importante : Paris 2024 constituera l’une des principales fenêtres d’exposition du sport féminin. Et concernant les intentions de suivi des JOP 2024, plus de la moitié (52 %) des spectateurs intentionnels de cette manifestation regarderont autant de compétitions masculines que féminines.

L’ARCOM compte donc sur les "Jeux 2024 pour être un levier de progression dans la représentation du sport à l’antenne et en ligne", et pourquoi pas obtenir une parité homme-femme dans le sport à l’écran, mais aussi dans les esprits.