Comment encourager son enfant à apprécier ses cadeaux ?

À l'heure de la surconsommation, l'abondance de cadeaux peut parfois submerger les enfants qui ont oublié l'importance de l'appréciation profonde. En tant que parents, vous pouvez les guider à apprécier chaque présent reçu, en faisant de cela un enseignement sur le plaisir de donner.

Commencer par la modération : un cadeau à la fois

La générosité de la famille et des amis est toujours la bienvenue, mais recevoir trop de cadeaux d'un coup peut s'avérer écrasant pour un enfant. Lorsqu'il s'agit de les déballer, encouragez-le à découvrir et apprécier un cadeau à la fois afin qu'il se concentre pleinement sur chaque nouveau jouet ou livre et prenne le temps d'en explorer toutes les facettes.

Par exemple, après l'ouverture d'un cadeau, passez un moment avec lui pour jouer avec le nouveau jouet avant de passer au suivant. Vous lui montrez ainsi l'importance de la patience et de l'appréciation des petites choses.

Encourager l'expression des émotions et la communication

Il est crucial de permettre à votre enfant d'exprimer ses sentiments, que ce soit la joie ou la déception. Encouragez-le à travers un dialogue ouvert à partager ses réactions pour lui montrer que vous comprenez et respectez ses émotions.

Si un cadeau n'est pas à son goût, encouragez-le à en parler et à expliquer pourquoi. Cela peut lui apprendre qu'il est normal d'avoir des préférences et qu'il est important de les communiquer respectueusement. De plus, cela peut aussi vous aider à mieux connaître ses goûts et ses intérêts pour les occasions futures.

Lui enseigner le plaisir de donner

En impliquant votre enfant dans le processus de don, vous pouvez l'aider à cultiver un esprit de générosité. Laissez-le choisir ou créer un cadeau pour quelqu'un d'autre, comme par exemple fabriquer une carte ou préparer un petit bricolage.

L'acte de donner peut être très enrichissant et lui enseigner que le plaisir peut aussi résider dans le bonheur des autres. Par exemple, voir le sourire d'un ami ou d'un membre de la famille en recevant un cadeau qu'il a préparé lui-même peut renforcer l'appréciation de ses propres cadeaux.

En savoir plus : "L'arbre généreux" de Shel Silverstein.