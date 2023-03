Enfant qui ronfle : quand faut-il s'inquiéter ?

L'ESSENTIEL Les ronflements sont provoqués par un blocage partiel de la respiration pendant le sommeil.

Plusieurs causes peuvent expliquer ce phénomène, dont le vieillissement et la prise de poids.

Mais si un enfant ronfle régulièrement (plusieurs nuits par semaine), il faut consulter un médecin afin de comprendre l’origine de ces ronflements et d’écarter une éventuelle apnée du sommeil.

Un enfant qui ronfle la nuit n’est pas anodin. Toutefois, ces bruits nocturnes ne sont pas forcément le signe d’un problème de santé grave. Le Dr Brandon Hopkins, oto-rhino-laryngologiste pédiatrique à la clinique de Cleveland, nous donne cinq explications possibles à ces ronflements.

Enfant ou adulte : que se passe-t-il quand on ronfle ?

Le ronflement est un phénomène qui se produit lorsque la respiration est quelque peu bloquée pendant le sommeil. “Le ronflement survient lorsque les muscles de l'arrière-gorge, du voile du palais, de la luette et de la langue se relâchent pendant le sommeil profond, peut-on lire sur le site de l’Assurance maladie. Ces organes prennent davantage de place et obstruent les voies respiratoires.” De ce fait, à chaque inspiration, l’air a plus de mal à passer et fait vibrer le pharynx, provoquant un bruit de ronflement.

Plus on vieillit, plus les ronflements sont fréquents car les muscles sont de moins en moins toniques. La prise de poids joue également un rôle. Mais qu’en est-il pour les enfants ?

Ronflements de l’enfant : 5 causes possibles

Selon le Dr Brandon Hopkins, la cause la plus courante des ronflements chez l’enfant est l’obstruction de tissus dans la gorge. “Les grosses amygdales et les végétations adénoïdes sont souvent une source de tissus volumineux dans la gorge et du ronflement qui en résulte”, explique-t-il. Si elles affectent fortement le sommeil, les amygdales et/ou les végétations adénoïdes peuvent être enlevées chirurgicalement.

L’asthme, une maladie chronique des bronches, et les allergies peuvent également être à l’origine de ces désagréments la nuit. En effet, l’asthme peut resserrer, enfler les voies respiratoires et provoquer une production accrue de mucus qui amplifient les ronflements. Les allergies provoquent quant à elles une inflammation et une congestion nasale qui peuvent tout obstruer. Pour ces deux conditions, diverses mesures peuvent être prises, allant des médicaments pour les asthmatiques aux literies hypoallergéniques pour les allergiques notamment.

Comme chez les adultes, le surpoids d’un enfant peut aussi entraîner ces symptômes à cause des tissus adipeux du cou qui exercent une plus forte pression sur la gorge pendant le sommeil. La seule solution dans cette situation est d’aider l’enfant à retrouver un poids santé.

L’oto-rhino-laryngologiste pédiatrique avance une autre explication possible pour un enfant qui ronfle en dormant : une déviation de la cloison nasale. “Le cartilage et l’os connus sous le nom de septum nasal divisent le nez en un côté gauche et droit. Si le septum est inégal ou tordu, cela peut rendre la respiration un peu plus difficile et entraîner des ronflements bruyants”, détaille-t-il. Cette déviation peut être présente dès la naissance, apparaître lors de la croissance de l’enfant ou être la conséquence d’un traumatisme. Si besoin, une septoplastie peut-être réalisée sous anesthésie générale, le plus souvent en ambulatoire.

Enfin, les ronflements de l’enfant peuvent révéler un trouble plus inquiétant : l’apnée du sommeil. Entre 2 et 5 % des enfants seraient touchés par une forme sévère de cette pathologie, tous âges confondus, mais ces chiffres pourraient être plus élevés, tant les symptômes passent souvent inaperçus. Outre le ronflement, les signes d’une apnée du sommeil peuvent inclure : une hyperactivité ou des difficultés à se concentrer à l'école (similaire au trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité), les pipis au lit, les brûlures d'estomac, les sueurs nocturnes, ou encore les mouvements fréquents des bras ou des jambes pendant le sommeil.

Enfant qui ronfle : à quel moment faut-il consulter un médecin ?

Certains symptômes doivent vous amener à faire consulter votre enfant par un médecin. Parmi eux, le Dr Brandon Hopkins insiste quand :

l’enfant ronfle la plupart des nuits de la semaine ; le ronflement est très bruyant ; l’enfant dort régulièrement la bouche ouverte et le menton ou le cou en extension ; vous entendez l’enfant faire une pause ou haleter pendant son sommeil.

“Suivez combien de nuits de la semaine le ronflement se produit et s'il se produit fréquemment, ou seulement occasionnellement, la nuit”, précise-t-il en préconisant de créer un journal de suivi du sommeil. “C’est le genre d'information qui peut aider à trouver une solution.”