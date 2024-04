Désintoxication numérique : 4 gestes pour mieux dormir

L'ESSENTIEL Selon un récent sondage, les Français ne dorment pas assez (c’est-à-dire moins de 7 heures ) et passent trop nuits de mauvaise qualité.

Le docteur François Duforez (médecin du sommeil et du sport ; attaché au Centre du Sommeil et de la Vigilance de l’Hôtel-Dieu de Paris APHP ; fondateur de l’European Sleep Center) livre ses précieux conseils "digital detox" pour tomber plus facilement dans les bras de Morphée.

1/ Instaurer un rituel de coucher "zen"

Avant de vous endormir, "privilégiez des activités calmes et tranquilles : un bon livre, de la musique douce, des étirements... l’occasion de redécouvrir le plaisir des choses simples, loin des écrans", commence le spécialiste.

2/ Faire de la chambre "un havre de paix"

Pour bien récupérer la nuit, "faites de votre chambre un havre de paix. Remplacez le téléphone sur la table de nuit par un réveil traditionnel puis faites le choix d’une literie et d’un oreiller de qualité", poursuit-il.

3/ Passer une nuit sans interruption

Afin de profiter d’un sommeil plus réparateur sans être interrompu par des notifications, "activez le mode « Ne Pas Déranger » sur votre téléphone", recommande également François Duforez.

4/ Évitez les stimulations intellectuelles avant de dormir

Enfin, "dites non aux sessions de travail tardives et aux marathons de séries avant le coucher", termine-t-il.

Selon un récent sondage, les Français ne dorment pas assez (c’est-à-dire moins de 7 heures) et passent trop nuits de mauvaise qualité. Les trois premières causes de perturbations nocturnes sont l'anxiété (42%), le stress lié au travail (27%) et les pressions financières (25%). "Parmi les causes les plus fréquentes de ce phénomène, on trouve aussi la ménopause et les pathologies rarement diagnostiquées comme le syndrome d’apnée obstructive du sommeil (SAOS)", complètent les auteurs de l’enquête.

Pourtant, bien et suffisamment dormir est essentiel pour la santé. "Les avantages d'un sommeil de qualité vont bien au-delà de la concentration, des performances et de l'humeur. Des études cliniques montrent que les personnes dont les troubles du sommeil ne sont pas traités ont un risque plus important de développer d’autres problèmes de santé : l'hypertension artérielle, les maladies cardiaques ou encore le diabète", souligne le docteur Remi Lombard, spécialiste des troubles du sommeil à la clinique de Flandre.