Sommeil : partager votre lit avec votre animal de compagnie peut gâcher votre nuit

L'ESSENTIEL Dans l’étude, 47,6 % des participants ont déclaré partagé le même lit ou la même pièce que leur animal de compagnie pendant au moins une partie de la nuit.

Les personnes dormant avec leur animal domestique avaient un sommeil de moins bonne qualité et davantage de symptômes d'insomnie.

Les chats ont moins d’effets négatifs sur le sommeil que les chiens.

Votre chien n’est peut-être pas le meilleur partenaire pour dormir. C’est le constat fait par des chercheurs du Trinity College à Hartford (États-Unis). Dans une récente étude, parue dans la revue Scientific Reports, ils ont voulu savoir si le fait de partager son lit ou sa chambre avec son animal de compagnie pouvait empêcher de bien dormir. Pour cela, l’équipe a recruté 1.591 personnes qui ont rempli des questionnaires évaluant leurs habitudes de sommeil. Elle a également pris en compte le nombre d’animaux de compagnie des propriétaires, le type d’animal et le lien avec celui-ci.

Dormir avec son chien provoque des symptômes d’insomnie

Dans l’ensemble, environ la moitié des participants ont déclaré dormir avec des animaux de compagnie, soit le fait de dormir dans le même lit ou la même pièce pendant au moins une partie de la nuit. Selon les travaux, les volontaires qui dormaient avec des animaux avaient un sommeil de moins bonne qualité et davantage de symptômes d'insomnie. "Bien que des niveaux de stress plus élevés soient associés à un sommeil de moins bonne qualité, nous n’avons pas observé d’effet amortisseur du stress lié au sommeil partagé avec des animaux de compagnie", ont précisé les auteurs. En ce qui concerne le type d'animal de compagnie, ils ont constaté que le fait de passer sa nuit avec son chien avait un impact négatif sur le sommeil. Cependant, cela n’a pas été observé avec les chats.

Dans une publication de The Conversation, les scientifiques indiquent que cette étude fournit de nouvelles preuves, mais elle a ses limites. "Un facteur important que notre recherche n’a pas évalué était de savoir si les personnes dormaient également avec d’autres personnes, comme un conjoint ou un enfant. De précédentes cohortes suggèrent que partager un lit avec d'autres personnes peut également affecter notre sommeil et que les avantages pour la santé mentale de la possession d'un animal de compagnie pourraient être plus importants pour les personnes ayant un partenaire."

Sommeil : choisir un matelas suffisamment grand pour vous et votre animal

Si les propriétaires de chiens ne parviennent pas à arrêter de dormir avec leurs animaux, les chercheurs américains préconisent de choisir un matelas suffisamment grand, de laver et changer régulièrement votre literie. Autre conseil : établir et maintenir une routine de coucher cohérente avec ses animaux de compagnie. D’après l’équipe, des recherches plus approfondies sont nécessaires pour identifier des habitudes et des routines plus spécifiques que les propriétaires d’animaux peuvent adopter pour garantir une bonne nuit de sommeil lorsqu’ils partagent la chambre avec leurs animaux.