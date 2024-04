Insuffisance cardiaque aiguë : un médicament connu s'avère efficace

L'ESSENTIEL La dapagliflozine est un médicament développé contre le diabète de type 2.

Des études ont montré qu'il réduit le risque d'hospitalisation et de décès lié à l'insuffisance cardiaque aigüe.

Cette fois, des chercheurs montrent qu'il permet de réduire la diurèse et la durée d'hospitalisation chez des personnes admises aux urgences pour cette pathologie.

Aux États-Unis, 800.000 personnes se rendent aux urgences chaque année à cause de l’insuffisance cardiaque aigüe. Cette incapacité soudaine du cœur à pomper correctement le sang peut être très grave. Dans la publication spécialisée Journal of the American College of Cardiology, des scientifiques américains présentent un traitement prometteur pour la prendre en charge.

Diabète de type 2 et insuffisance cardiaque : qu’est-ce que la dapagliflozine ?

Le médicament, la dapagliflozine, a déjà été approuvé par les autorités sanitaires américaines pour le traitement du diabète de type 2. Cette fois, les chercheurs montrent son efficacité dans la prise en charge de l’insuffisance cardiaque aigüe. "La dapagliflozine est un inhibiteur du cotransporteur sodium-glucose 2 (SGLT2) qui agit sur les reins pour augmenter l'élimination du sodium et du glucose de l’organisme", précisent les auteurs dans un communiqué. Des travaux précédents ont prouvé qu'il permet de réduire le risque d'hospitalisation pour insuffisance cardiaque et de décès chez les patients présentant de graves problèmes de santé, notamment des troubles rénaux ou une maladie cardiovasculaire.

Quels sont les effets de ce médicament sur la congestion pulmonaire, liée à l’insuffisance cardiaque ?

Pour cette nouvelle recherche, l’objectif des auteurs était de comprendre les effets du médicament sur la congestion pulmonaire causée par l'accumulation de liquide dans les poumons. La prise en charge de cet effet de l’insuffisance cardiaque aigüe est encore mal définie, selon les auteurs. "Cela contribue à des séjours hospitaliers prolongés et à des taux de mortalité et de réadmission élevés", estiment-ils. Certains patients ne répondent pas aux diurétiques, et quittent l’hôpital avec cette congestion, ce qui peut conduire à de nouvelles admissions par la suite.

Insuffisance cardiaque aigüe : le médicament réduit la durée d’hospitalisation

L’essai a inclus 240 personnes hospitalisées pour une insuffisance cardiaque aigüe. "Dans les 24 heures suivant leur admission pour insuffisance cardiaque aiguë, les patients ont été randomisés pour recevoir soit de la dapagliflozine, soit un traitement diurétique conventionnel", indique le communiqué. D’après leurs conclusions, cet essai a permis de démontrer l'innocuité et l'efficacité du médicament au début de l’hospitalisation. "Les patients ayant reçu le médicament n'ont présenté aucune augmentation des événements indésirables, ont nécessité des périodes de diurèse plus courtes et ont pu quitter l’hôpital plus rapidement." La diurèse correspond à l’élimination de l’excès de liquide dans les poumons. Pour Zachary Cox, professeur de pratique pharmaceutique à l'Université Lipscomb (Nashville) et auteur principal de cette étude, ces résultats auront "un impact international sur le traitement de l’insuffisance cardiaque aiguë".