4 choses à savoir sur l’insuffisance cardiaque

L'ESSENTIEL L’insuffisance cardiaque est une affection du cœur.

Cette maladie provoque 70.000 morts tous les ans, soit un décès toutes les 8 minutes.

Afin d’éviter de tels drames, il est important de savoir identifier les symptômes de cette pathologie et de consulter rapidement un médecin en cas de manifestation.

Peu connue des Français, l’insuffisance cardiaque est diagnostiquée lorsque le médecin repère une incapacité du muscle cardiaque à assurer normalement la propulsion du sang dans l’organisme.

1/ De plus en plus de personnes souffrent d’insuffisance cardiaque

L’insuffisance cardiaque concerne 1.5 million de personnes en France et ce nombre devrait progresser de 25 % tous les quatre ans. Elle touche majoritairement les personnes de 60 ans et plus, mais son incidence s’accroît avant 55 ans, en raison notamment d’habitudes de vie délétères pour la santé (tabagisme, sédentarité, alimentation).

2/ Des milliers de Français vivent avec une insuffisance cardiaque sans le savoir

Il est estimé qu’entre 400.000 et 700.000 personnes vivent au sein de notre pays avec une insuffisance cardiaque sans le savoir.

3/ L’insuffisance cardiaque peut être mortelle

Détérioration de la qualité de vie, hospitalisations répétées, décès… L'insuffisance cardiaque génère de lourdes conséquences si elle n’est pas repérée suffisamment tôt. Cette maladie provoque ainsi 70.000 morts tous les ans, soit un décès toutes les 8 minutes.

4/ Quatre symptômes peuvent signaler une insuffisance cardiaque

Les principaux signes de l’insuffisance cardiaque sont au nombre de quatre : essoufflement inhabituel, prise de poids rapide, pieds et chevilles gonflés, fatigue excessive. "Non spécifiques, ils peuvent être attribués à tort au vieillissement ou à d’autres causes, ce qui entraîne un retard de diagnostic", explique l’Assurance Maladie. "La survenue de ces manifestations ou leur association doit conduire à consulter au plus vite son médecin traitant afin de confirmer le diagnostic. Un suivi médical particulier s’impose aussi pour les personnes déjà diagnostiquées, car ces symptômes sont les indicateurs d’une décompensation de la maladie", ajoute l’autorité sanitaire.

Face à l'importance du dépistage précoce, l'Assurance Maladie a reconduit sa campagne nationale de sensibilisation sur l’insuffisance cardiaque. Son objectif : "renforcer la connaissance des signes d’alerte de cette pathologie", et "inciter les personnes présentant une insuffisance cardiaque connue ou porteuses d’une maladie à risque de constitution d’une insuffisance cardiaque non diagnostiquée à consulter leur médecin dès l'apparition des premiers symptômes", expliquent les experts en santé publique dans un communiqué.