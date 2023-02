Insuffisance cardiaque : la solitude et l’isolement vous mettent en danger

L'ESSENTIEL L'insuffisance cardiaque est une maladie du cœur témoignant de l'affaiblissement du muscle cardiaque.

L'isolement social fait référence au fait d'être objectivement seul ou d'avoir des relations sociales peu fréquentes.

La solitude est définie comme un sentiment douloureux causé lorsque le niveau réel d'interaction sociale d'une personne est inférieur à ce qu'elle aimerait qu'il soit.

Être seul n’est pas juste mauvais pour le moral. L’isolement social met aussi le cœur en péril. Une étude de l’université médicale de Guangzhou (Chine) montre qu’être peu entouré ou d'avoir le sentiment de l'être augmente les risques de souffrir d’une insuffisance cardiaque.

Insuffisance cardiaque : se sentir seul augmente le risque de 15 %

Pour cette étude, les chercheurs se sont appuyés sur les données de la recherche baptisée UK Biobank qui a suivi plus de 400.000 adultes britanniques pendant 12 ans. En plus de l'état de santé, des facteurs psychosociaux comme la solitude et l’isolement social ont été évalués et enregistrés.

L’équipe a découvert que ces deux éléments augmentent le risque d'hospitalisation ou de décès par insuffisance cardiaque de 15 à 20 %. Cependant, il a été aussi constaté que l'isolement social n'était un facteur de risque que lorsque la solitude n'était pas présente.

"En d'autres termes, si une personne était à la fois socialement isolée et se sentait seule, la solitude était plus importante. La solitude augmentait également le risque même si la personne n'était pas isolée socialement", écrivent les auteurs de l’article paru dans JACC : Heart Failure le 1er février 2023. Ainsi l'impact de la solitude subjective était plus important que celui de l'isolement social objectif.

Plus fréquents chez les hommes, ces deux traits étaient par ailleurs associés à des comportements néfastes et à un mauvais état de santé, tels que le tabagisme et l'obésité.

Solitude : repérer les patients solitaires pour un meilleur suivi

Pour le Dr Jihui Zhang, auteur principal de l’étude, il est important de mettre en place des outils pour repérer les patients qui se sentent seuls ainsi que ceux qui ont peu de relations sociales afin de leur apporter des soins et une aide plus efficaces. Il estime qu’il faut bien faire la distinction entre les deux traits lors du diagnostic du malade.

"Parce que les déterminants sociaux de la santé sont de plus en plus reconnus comme des éléments importants des soins de santé centrés sur le patient, il peut être approprié d'intégrer des interventions spécifiques, telles que la "prescription sociale" dans les soins", ajoutent les Dr Goodlin et Dr Gottlieb dans un commentaire éditorial connexe à l’article.

Dans de prochaines recherches, l’équipe chinoise prévoit d'analyser l’impact de l'isolement et de la solitude sur les populations vulnérables comme les diabétiques. Elle veut aussi comprendre les mécanismes de cette relation néfaste sur la santé cardiaque.