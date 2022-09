Insuffisance cardiaque : 6 moyens efficaces de prévenir la maladie

L'ESSENTIEL Le cœur est un muscle qui apporte aux organes du sang riche en oxygène et en substances nutritives.

En cas d’insuffisance cardiaque, il perd une partie de sa force musculaire et n’est donc plus capable de répondre aux besoins essentiels des autres organes.

La fréquence de cette maladie va augmenter de 25 % tous les 4 ans, du fait du vieillissement de la population.

Près d’1,5 million de personnes souffriraient d’insuffisance cardiaque en France, soit 2,3 % de la population selon la Société française de cardiologie (SFC). Un chiffre en constante augmentation depuis plusieurs années à cause du vieillissement de la population. “Chaque année, cette maladie est à l’origine de 165 000 hospitalisations, avec, après une hospitalisation pour décompensation aiguë d’insuffisance cardiaque, 25 % de ré-hospitalisations à trois mois et 45 % dans l’année”, précise la société savante.

“Le cœur n’est plus capable d’assurer son rôle de pompe”

Une personne souffre d’insuffisance cardiaque lorsque son “cœur n’est plus capable d’assurer son rôle de pompe, et donc d’alimenter correctement l’organisme en sang”, explique la Fédération française de cardiologie. De ce fait, le muscle cardiaque n’arrive plus à répondre aux besoins énergétiques du corps et ne lui apporte plus suffisamment d’oxygène et de nutriments. “Cette pathologie chronique est irréversible : une fois installée, elle s’aggrave.”

La perte de contractilité peut concerner le cœur gauche (insuffisance ventriculaire gauche), le cœur droit (insuffisance ventriculaire droite) ou les deux côtés du muscle (insuffisance cardiaque chronique). “Dans un premier temps, le cœur accélère pour pallier la perte de contractilité. Ensuite, sa paroi s’épaissit et ses cavités se dilatent : c’est l’hypertrophie cardiaque. Cette dernière induit une fatigue du cœur menant à l’insuffisance cardiaque.”

Comment prévenir l’insuffisance cardiaque ?

Plusieurs pathologies cardiovasculaires peuvent conduire au développement d’une insuffisance cardiaque : un infarctus du myocarde, de l’hypertension artérielle, des cardiomyopathies ou encore des maladies des valves cardiaques.

Ainsi, la prévention de l'insuffisance cardiaque passe par celle de ses causes. “La lutte contre l’hypertension artérielle, l’excès de cholestérol, l’obésité et le diabète, ainsi que l’activité physique régulière et l’arrêt du tabac sont les mesures de prévention les plus efficaces”, souligne le dictionnaire médical Vidal.